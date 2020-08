Pepita Alía cumple este jueves 27 de agosto 90 años. Toda la familia se ha reunido en la centenaria casa familiar de Lagartera para celebrarlo y mientras hablamos con su hijo, el reconocido arquitecto e interiorista de la aristocracia nacional e internacional Tomas Alía, el resto de la familia prepara el patio para rendirla un sincero homenaje "Estamos montando un altar en el patio central con tapices, colgaduras y una antigua talla de San José para la misa que se va a celebrar a las 12:00".

Tomás confiesa que su madre no oye muy bien pero que está bien de salud "Está bien, le fallan un poco las piernas, pero está feliz".

"La bandera de CLM debería llevar un corazón bordado por Pepita Alía"

Pepita es la gran embajadora de Lagartera, se ha dedicado durante toda su vida profesional a difundir y defender las labores de la tierra. Llevó estas labores a las casas reales y altos mandatarios de todo el mundo. Sus trabajos se encuentran en La Haya, en Holanda donde es proveedora de la gran casa desde que en 1961 bordase una mantelería para la Reina Juliana, en Buckingham, en Japón diferentes mandatarios de Latinoamérica como la Casona de Venezuela y hasta en el mismo Vaticano " Un día José Bono en un discurso dentro del homenaje que le dedicaron dijo que había sido una gran bandera de Castilla-La Mancha y yo creo que esta bandera podría llevar un corazón bordado por mi madre".

La dedicación, el estudio, el esfuerzo y el tesón mostrado durante toda su vida por las labores de Lagartera han sido reconocidas por multitud de premios. Es miembro de la Real Academia de las Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, ha recibido el Premio Nacional de Artesanía en Labores de Lagartera de la Casa Real de Holanda, la placa al Mérito Regional de Castilla-La Mancha o el Premio al Mérito Artesano de CLM, entre otros.

"El pintor Marcial Moreno iba a pintar a mi madre cuando murió en Nueva York"

El embajador de la cerámica talaverana Tomás Alía recuerda como en su casa siempre ha habido personalidades relacionadas con el mundo del arte y la cultura "Esta casa ha sido el espacio donde se ha reunido desde pintores hasta compositores y músicos, como el maestro Guerrero, el pintor Marcial Moreno... eran su panda y se han reunido alrededor de la mesa de esta casa". De hecho, la muerte del pintor Marcial Moreno impidió en el último momento que pudiera retratar a su madre " Eran íntimos y lo último que iba a hacer era pintarla cuando falleció en Nueva York y fue una pena".

"Lagartera debería tener un museo dedicado a Pepita Alía. Hay cartas de reyes, fotografías y anécdotas como cuando Chicote cortó la Gran Vía para recibir a mi madre"

Uno de los sueños de Tomás sería abrir el Museo de Pepita Alía en Lagartera " En ello estoy. Ya se ha conseguido que la cerámica de Talavera y Puente esté reconocida por la Unesco, ahora queremos conseguir que las labores de Lagartera sean consideradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y por supuesto el museo dedicado a mi madre tarde o temprano verá la luz porque hay mucha documentación, cartas de reyes, telegramas, fotografías y muchas anécdotas, por ejemplo Perico Chicote le cortó la Gran Vía, fue recibida por el Papa, por los reyes.... Esto hay que contarlo porque es testimonio vivo de la historia de Lagartera".

Pepita Alía: "No me gusta hablar de la edad, pero cuando vengan al pueblo les invito"

Al terminar la entrevista podemos hablar unos minutos con Pepita Alía para felicitarla en su cumpleaños "Muchas gracias. Ya soy mayor con 90 años, aunque no me gusta hablar de la edad. No me gusta estar sola y por eso me voy con la hija, pero cuando vengan al pueblo yo les invito..".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA