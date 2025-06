Cultura, exclusividad y talento, protagonistas en la segunda edición de ´Sabores de Torrijos´

Un evento especial, con un carácter exclusivo, pero limitado, y que va más allá de una simple exposición culinaria, porque el próximo viernes, día 27 de junio, en el Claustro de la Santísima Trinidad, se llevará a cabo la segunda edición de ´Sabores de Torrijos´, una noche muy especial en la que 80 personas degustarán lo mejor de la gastronomía torrijeña de la mano de 6 locales hosteleros de la localidad, que prepararán un maridaje con dos cervezas y cuatro vinos.

Una cita para la que no queda ninguna entrada, de ahí su carácter tan exclusivo, porque no es una simple cena ni un evento más, como ha destacado el alcalde de Torrijos, Andrés Martín, en su presentación, que se ha llevado a cabo en el Centro Cultural San Clemente de Toledo, donde ha remarcado el límite de aforo a esta cita, ya que no quieren que sea un evento masificado, sino que “todo el que asista lo disfrute como se merece”.

Esta cita es fruto del trabajo conjunto entre instituciones públicas y el sector privado, ya que en ´Sabores de Torrijos´ colaboran la Diputación provincial, el Ayuntamiento de la localidad y la Asociación Provincial de Hosteleros, que consiguen hacer de esta iniciativa una velada única.

Por su parte, el diputado provincial de Contratación y Patrimonio, José Eugenio del Castillo, ha destacado que esta iniciativa da un paso firme a la hora de defender la excelencia de la gastronomía torrijeña, la cual cuenta con un talento y una pasión entre sus profesionales a tener en cuenta.

También ha participado en la presentación Tomás Palencia, presidente de la Asociación Provincia de Hosteleros, que ha querido poner en valor está segunda edición de ´Sabores de Torrijos´, porque según Palencia, va más allá y es cultura e identidad de la localidad.

Más fechas en el aire

Desde el Ayuntamiento torrijeño señalan que siguen trabajando para que haya más ediciones de ´Sabores de Torrijos´, con caras nuevas y nuevas ideas. Además, no descartan proponer y llevar a cabo nuevas fechas para que todo aquel que no pueda disfrutar de esta segunda edición pueda hacerlo.