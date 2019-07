"Cuando vas a ganarte la vida no puedes perderla en el trabajo". Concentración contra los accidentes laborales

“No más muertes en el trabajo”

Junio ha sido un mes negro en cuanto a accidentes laborales en nuestra región. Castilla-La Mancha ya lidera el ránking en toda España. El año pasado un total de 652 trabajadores fallecieron en accidente laboral el año pasado. 32 en CLM. Ayer mismo se producía otro accidente laboral, un trabajador autónomo de la construcción de 50 añosresultaba herido al precipitarse desde una altura de entre seis y ocho metros mientras trabajaba en una empresa de la construcción de Albacete.

Hoy los sindicatos UGT, CCOO y Avalto han convocado una concentración a las 20:30 en la Plaza de Zocodover. La de UGT se ha celebrado esta mañana frente a la sede de Fedeto en Toledo.

Hablamos con Manuel Prior, presidente de la Asociación de Victimas de Accidentes Laborales en Toledo (AVALTO) que se muestra indignado no sólo por estos accidentes sino también por la falta de medidas preventivas "De los 13 accidentes laborales ocurridos el año pasado en la provincia de Toledo, 11 había habido deficiencias, según la Inspección Laboral, en seguridad y salud, no se habían cumplido las medidas preventivas, si los empresarios invirtieran en prevención el 99,99 % de los accidentes se podrían evitar. Desde el año pasado también se contabiliza los accidentes laborales de los autónomos. No entran los infartos, pero deberían porque en muchas ocasiones las condiciones son muy precarias y estas enfermedades pueden estar relacionadas con el estrés laboral".

AVALTO CULPA A LOS EMPRESARIOS Y AL GOBIERNO DE CLM

"Nosotros siempre decimos que hay dos culpables, los empresarios por no cumplir con las medidas de prevención y el gobierno regional por no saber, o no querer o no poder hacer cumplir la ley de riesgos laborales. También hay que poner más inspectores y poner sanciones importantes para que se lo piensen dos veces. Todavía no conocemos a ningún empresario pise la cárcel y esté en ella una buena temporada , eso sería un ejemplo para los demás, porque hasta ahora las cosas se salvan con seguros y acuerdos.El año pasado murieron 14 trabajadores en la provincia de Toledo y este año llevamos ya 8 y en Castilla-La Mancha 15 personas".

La concentración también pretende ser un recuerdo por las tres personas que perdieron la vida en los 12 días negros del mes pasado en la ciudad de Toledo, más los de Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara "Tenemos un mercado laboral donde hay personas que en dos años empalman más de 40 contratos, la precariedad es absoluta, la gente sabe cuando entra, no saben cuándo salen, tienen unos sueldos basura y un trabajo indigno".

ESCUCHA LA ENTREVISTA