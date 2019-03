"Cuando en el Senado mandaban los sables" de Miguel Ángel Rodríguez González

El actual portavoz municipal del PP en Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, hoy es noticia porque presenta su libro "Cuando en el Senado mandaban los sables". Una obra con prólogo del presidente del Senado Pío García-Escudero y que repasa casi 90 años de historia del Senado, entre 1834 y 1923 destacando el binomio formado por los militares y la política en la España contemporánea y la importancia de muchos generales presidiendo la Cámara Alta. Y es que de los 31 presidentes de la Institución, once fueron generales.

Comenzamos la entrevista con Miguel Ángel haciendo una comparación de los fichajes realizados por Vox en el estamento militar: "No tiene nada que ver aunque me parece bien que se cuente con militares que una vez, retirados o jubilados pueden aportar y sumar en la vida política, lo ha hecho Vox, pero también lo han hecho partidos de izquierda.."

"Me gustaría aportar mi experiencia en la política regional y estar al lado de Francisco Núñez"

Aprovechamos la entrevista para hablar de su situación política actual. Recordamos que ayer mismo anunciaba que daba por concluida su etapa en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Le planteamos el posible "trueque" con el candidato del PP a la alcaldía de Ciudad Real, Francisco Cañizares que abandona las Cortes regionales como diputado para ejercer en la política municipal, algo que podría ocurrirle a él en sentido contrario: "Lo de dejar la política municipal es algo que está pactado con Cañizares y que tenía muy claro desde hace meses, pero todavía tengo mucho que ofrecer y no me importaría hacerlo desde las Cortes regionales. Es pronto porque todavía no se han planteado las listas pero me gustaría ayudar y apoyar al presidente Francisco Núñez".