CSIF- CLM pregunta por los exámenes aún pendientes de las oposiciones de sanidad del 2017/18

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que publique "de manera inmediata" las fechas de examen de las categorías pendientes de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017-2018.



En nota de prensa, el sindicato ha explicado que el proceso selectivo de las OPE 2017-2018 se ejecuta en cuatro tandas y que en la actualidad quedan por celebrarse las dos últimas, de manera que de las 24 categorías médicas de la tercera tanda (convocada en marzo de 2021), ocho se llevarán a cabo los días 22 y 29 de octubre, mientras que 16 de ellas todavía no tienen fecha de examen.



En cuanto a la cuarta tanda, convocada en agosto de 2021, de gestión y servicios, ha indicado que son cinco categorías que aún no tienen fecha, por lo que en total hay 21 categorías sin fecha de celebración de examen de una oferta correspondiente a los años 2017 y 2018.



En este sentido, la vicepresidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Marisa García, ha manifestado que "los aspirantes tienen derecho a conocer con al menos seis meses de antelación las fechas de sus exámenes para poder así organizar sus vidas personales y laborales", y ha tildado de "indignante" que no conozcan todavía.



Además, ha recordado que la OPE de estabilización, que se aprobó en mayo, tiene que convocarse antes del 31 de diciembre de 2022 y concluir todo su proceso antes del 31 de diciembre de 2024, lo que lleva a "una mezcla de procesos selectivos difícil de asumir", a la vez que aún quedarían por convocar las OPE 2019-2020.



"El Sescam tiene que ponerse las pilas porque está generando una enorme incertidumbre entre los opositores", ha concluido García.