La crisis del combustible se agrava: ¿Qué tipo de gasolina y de gasoil han dejado de vender algunas Estaciones de Servicio?

Algunas estaciones de servicio han comenzado a tomar medidas drásticas ante la escalada de precios de los carburantes. Es el caso de la compañía Farruco, que ha decidido dejar de suministrar gasolina 98 y gasóleo A plus en sus gasolineras. La razón, según explica el director de operaciones de la compañía, Iván Hernández Sáez, es puramente económica: el temor a tener que vender a pérdidas si el precio del producto baja tras haberlo comprado a un coste muy elevado.

Tenemos el miedo de que cuando se estabilice la situación y baje el precio, nos quedemos muy desfasados con el precio" Iván Hernández Sáez Director de Operaciones de Farruco S.A

Hernández Sáez detalla que estos combustibles, ya de por sí más caros que la gasolina 95 y el gasóleo A, tienen una menor rotación. "Es un producto que podemos comprar a día de hoy muy caro, si no se vende y no podemos comprar y actualizar esos precios, tendríamos que vender a pérdidas", afirma. Esta situación obliga a las empresas a tomar decisiones para proteger su viabilidad ante un mercado totalmente inestable.

La volatilidad de los precios

La incertidumbre es la nota dominante en el sector. El director de operaciones de Farruco confiesa que es imposible saber por qué fluctúan tanto los precios. "Te puedo garantizar que puede estar bajando y en cuestión de una hora empezar a subir el precio. No lo entendemos", señala. Las estaciones de servicio actualizan sus tarifas diariamente basándose en el precio de compra a las petroleras, independientemente de la cotización del barril de Brent.

Te puedo garantizar que puede estar bajando y en cuestión de una hora empezar a subir el precio" Iván Hernández Sáez Director de Operaciones de Farruco S.A

Esta subida constante ha provocado que la ayuda del Gobierno sobre los carburantes haya quedado prácticamente anulada. Hernández Sáez confirma que, aunque hace una semana el precio estaba ligeramente más bajo, "prácticamente estaba el precio al mismo que cuando se activaron las medidas". Las expectativas sobre una posible bajada son nulas: "Es imposible saberlo, vamos al día".

Huelga en el puente de mayo

Por si fuera poco, al complejo escenario de precios se suma una convocatoria de huelga en las estaciones de servicio para el próximo puente de mayo. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han llamado a paros los días 30 de abril, y 3 de mayo ante el bloqueo en la negociación del nuevo convenio colectivo, lo que amenaza con complicar los desplazamientos de miles de ciudadanos.

La noticia ha sorprendido a responsables de gasolineras como Hernández Sáez, quien asegura haberse enterado "a través de los medios de comunicación" y no por canales oficiales. A pesar de la falta de comunicación, confirma que la huelga les afectará y que desde su compañía intentarán "garantizar, lógicamente, el suministro y el servicio" de la mejor manera posible para los clientes.