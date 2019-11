“No me creo las encuestas. Hay poderes importantes que han decidido exterminar a Ciudadanos”.

Dentro de nuestra ronda de entrevistas con los dirigentes de los diferentes partidos que se presentan a las elecciones del domingo, hoy nos visita, Juan Carlos Girauta, el candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Toledo.

Escucha la entrevista

Lo primero que le preguntamos es por la debacle que le vaticinan casi todas las encuestas: “ Yo lo único que creo es en cuál debe ser el terror de algunos como para haber desatado una campaña semejante, no recuerdo en toda la democracia que haya otro caso en el que se haya convertido la teoría de que un partido va a bajar en uno de los puntos centrales de discusión de campaña. Esto es absolutamente insólito, evidentemente hay poderes importantes que han decidido exterminar a Ciudadanos y han conseguido, como si fuera un hecho real, que el “factoide” teórico de la supuesta bajada de un partido sea un tema de conversación. ¿dónde está esa bajada?. Ciudadanos no ha hecho más que subir desde que existe. Y ya que estamos le diré que eso tiene que ver con la negativa de este partido a hacer lo que otros poderes quería que hiciéramos, pero nosotros somos un partido libre, que cumple con su palabra y si hay algún gran banco o alguna gran empresa de telecomunicaciones, algún gran grupo de comunicación a quien le convenía que hiciéramos otra cosa, pues es su problema, que se presenten ellos a las elecciones”.

“Estoy en la política haciendo un sacrificio personal si la gente no me quiere, me volveré a mi trabajo que es bastante más tranquilo que estar bajo la lupa pública constantemente”

Juan Carlos Girauta sería uno de los dirigentes de Ciudadanos que podrían perder su escaño y quedarse fuera del Congreso si se cumplen los peores pronósticos de las encuestas: “Yo estoy en esto haciendo un sacrificio personal. Hay una perversión terrible en la política contemporánea que es resultado lógicamente de la cantidad de “ganapanes” que se han dedicado a esta actividad tan noble y la gente se cree que los que nos dedicamos a la política estamos aquí porque no podemos hacer otra cosa. Yo me estoy sacrificando para dedicarme a la política, si la gente lo quiere seguiré porque tenemos un proyecto para reformar España que creo que es necesario, si la gente no quiere, me volveré a mi trabajo que es bastante más tranquilo que estar bajo la lupa pública constantemente”.

“Reducimos la cuota de autónomos a la décima parte de lo que ahora se está pagando”

El paro, la falta de infraestructura y el agua son algunos de los problemas que hay que solucionar en esta tierra “Ciudadanos ofrece un plan nacional de lucha contra la despoblación con beneficios fiscales para los que vivan en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, rebaja en la tasa para autónomas hasta llegar a la décima parte de lo que se está pagando en estos momentos. EnToledo y en Castilla-la Mancha tenemos una especial incidencia del paro relacionado con una falta de infraestructuras, excesiva burocracia y deslealtad de los sucesivos gobiernos nacionales, nosotros vamos a invertir esto y queremos una igualdad de oportunidades para el acceso a los servicios públicos. Nosotros planteamos una única tarjeta sanitaria”.

“Somos el único partido que tiene un único discurso en toda España respecto al agua, el resto lo adecuan según el lugar donde hablan”

El tema del trasvase Tajo-Segura y la falta de agua en Castilla-La Mancha sigue siendo uno de nuestro grandes problemas, Girauta afirma que son los únicos que mantienen el mismo discurso en toda España “el resto lo adecuan según el lugar donde hablan. Nosotros queremos ser muy escrupulosos con las leyes y sentencias que hay del Tribunal Supremo que obliga a respetar el caudal ecológico del Tajo y eso pensamos hacer, al mismo tiempo desarrollar nuevos recursos hídricos para las zonas que lo necesiten, a través de desaladoras y aprovechamiento de aguas residuales”.

“Entiendo perfectamente a las personas que escupieron e insultaron por asistir a un acto con los Reyes, yo lo he sufrido un montón de veces”

Le preguntamos al candidato por las diferencias entre Ciudadanos y Vox: “Hay muchas diferencias, en primer lugar somos el partido más europeísta y somos los más activos a la integración europea en todos los términos y por otra parte nosotros vemos con enorme recelo las agendas políticas que tienen un componente moral. Del mismo modo que rechazamos ese “neopuritanismo progre” del feminismo mal entendido también rechazamos la intromisión en cuestiones de vida privada, la valoración sobre la vida sexual de cada cual con la que frecuentemente vemos en ese partido. Hay muchas diferencias, pero nos une la defensa de la unidad de España porque este país vive un golpe de Estado permanente por culpa de los separatistas catalanes”. Un tema que a Juan Carlos Girauta le duele especialmente como catalán y porque precisamente por tener que soportar insultos y amenazas dejó su Barcelona natal para vivir en Toledo: “Entiendo perfectamente lo que han sentido esas personas que por asistir a un acto donde están los Reyes son escupidos. Yo también lo he sufrido un montón de veces. Esto está ocurriendo de forma impune, los mossos no intervinieron y el Ministro Marlaska ha decidido no meterse. El Estado está mandando un mensaje de impunidad a una gente que como estamos viendo está dispuesta a todo”.

“Nos diferencia del PP que nosotros somos un partido sin mochilas de corrupción, impecable y que nació para hacer aquello que el PP había dejado de hacer en Cataluña”

Ante las diferencias que tienen con el PP, Girauta asegura que “somos un partido sin mochilas de corrupción, y que nació precisamente para hacer aquello que el PP había dejado de hacer en Cataluña. El PP ha gobernado este país casi la mitad del tiempo que ha durado su democracia y es tan responsable como el Partido Socialista de dejación de responsabilidades en España. Es tan responsable de mirar hacia otro lado mientras se adoctrinaba en la escuela como el PSOE y es tan responsable de permitir la inmersión sin que la alta inspección del Estado moviera un dedo como pueda ser el Partido Socialista".