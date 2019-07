"Creo en la igualdad no solo por ser trabajadora social, también por ser socialista". Blanca Fernández

El nuevo Gobierno autonómico está integrado por una Vicepresidencia y nueve Consejerías; tres de ellas de nueva creación como es la Consejería de Igualdad que asume Blanca Fernández, que al mismo tiempo es la portavoz del Gobierno regional. Invitamos a Blanca al Magazine de "La Mañana de Herrera" en COPE Castilla-La Mancha y la recordamos las palabras del presidente Emiliano García-Page asegurando que el objetivo de su consejería lo lleva en las venas: "usted sabe que soy trabajadora social, durante muchos años he trabajado en una oficina asesorando a emigrantes e inmigrantes , pasaron por mi oficina muchísimas personas en una situación muy delicada. Creo en la igualdad no solo por ser trabajadora social, también por ser socialista".

Una Igualdad que se eleva a rango de Consejería por primera vez: “es un compromiso de Page con la igualdad con mayúsculas, porque todavía nos queda mucho por hacer, brecha de género, salarial, violencia machista, las zonas rurales todavía no tenemos igualdad absoluta, las mujeres con dispacidad tienen triple discriminación si viven en una zona rural.. en fin..."

La ex-portavoz del PSOE en las Cortes de CLM asegura que hay que lograr una igualdad de oportunidades, independientemente del lugar en el que vivamos: “ Nosotros nos constituimos en Comunidad Autónoma no para ser mas que nadie, sino para no ser menos que nadie, sabiendo de las dificultades, porque no es lo mismo vivir en Toledo capital que en un pueblo de la serranía conquense de 50 habitantes. Y aunque sabemos que no podemos llevar un hospital a la puerta de cada casa, sí podemos tener cobertura en transporte, internet, educación, sanidad homologable a todo el territorio. Esto es muy dificil en 80.000 metros cuadrados con apenas dos millones de habitantes pero creo que estamos en el buen camino, lo hemos demostrado en cuatro años y lo vamos a conseguir"

El nuevo Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha está formado desde hoy por el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page; el vicepresidente del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosa Ana Rodríguez; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez; y el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.

