Trini , esta vecina de Castillo de Bayuela y profesora en Olías del Rey, es la primera enferma de coronavirus que ha recibido el alta en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

En COPE nos cuenta cómo ha sido su experiencia desde el primer momento que se infectó: “Creo que me contagié en Olias del Rey porque allí se detectó un caso positivo con una persona con la que estuve en contacto”.

"Había momentos en los que no respiraba, no me llegaba el oxígeno a los pulmones"

En un primer momento no tuvo ningún síntoma y sólo la dijeron que se mantuviera en su casa aislada, pero no tardaron en llegar “al principio me dolía la garganta, empecé a fatigarme, tosía mucho, tenía fiebre, con 38 y medio. Pero lo peor fue que había momentos en los que no respiraba y notaba que no me llegaba el oxígeno a los pulmones”.

En ese momento intentó ponerse en contacto con los teléfonos facilitados para dar información sobre el coronavirus, pero no lo consiguió , así que llamó al teléfono de urgencias de su centro de salud en Castillo de Bayuela “ Aquí en urgencias de mi pueblo, me lo prepararon todo, me bajaron en una ambulancia a Talavera, me hicieron la prueba y confirmaron el positivo y me ingresaron durante 10 días”.

"Me preguntaron si quería ponerme un tratamiento experimental y acepté, sólo quería curarme"

Trini no ha necesitado entubación, pero sí ha estado con oxígeno y con un tratamiento alternativo que le ofrecieron “ Me dijeron que había un tratamiento con el que estaban experimentando y yo les dije que quería que me lo pusieran, no sé muy bien cuál es, sé que son antivirales, son dos tipos de pastillas distintas, alguna relacionada con el paludismo. Pero no lo sé exactamente, la verdad es que me lo explicaron pero en ese momento lo que quería era curarme y les dije que adelante...”.

Trini confiesa que ahora se siente “como nueva” y que precisamente en ese momento estaba desinfectando la casa porque reconoce que todavía puede contagiar “Todavía no me han hecho la segunda prueba para confirmar que ya soy negativa en coronavirus, pero me encuentro bien y muy ilusionada porque me he leído que ha habido más gente que le han dado el alta en el hospital y creo que cambiar esa tendencia es un paso”.

"No tengo palabras para agradecer al personal del hospital de Talavera, son un equipazo"

No tiene palabras para agradecer el trato recibido por todo el personal sanitario del hospital talaverano “No sé cómo darles las gracias porque yo he visto cómo tratan, no solo a mí, sino a todo el mundo. La mujer que estaba a mi lado, la tenían que dar la comida y la trataban siempre con una sonrisa y mucho cariño. Son un equipazo. Se ayudaban en todo, daba igual médicos, enfermeros, auxiliares. Todos se apoyan”.

Trini es una auténtica superviviente. Ahora ha superado el coronavirus, pero ya superó un cáncer de tiroides que la mantuvo aislada en el Hospital de Ciudad Real.