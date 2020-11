Aletas, sacos, gafas con retrovisor para correr hacia atrás…Cuando uno se encuentra con el hombre que más Récords Guinness ha batido de toda España, el atleta Christian López, monitor de las Escuelas Deportivas del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo) y ve cómo él empieza a extraer todo tipo de artilugios de su maleta, la sensación es la de estar frente a una especie de mago.

Y ayer miércoles, 18 de noviembre, Día Mundial de los Récords, este atleta natural de Cabañas de la Sagra (Toledo) decidió volver a hacer “magia” en Torrijos. Esta vez, utilizó para batir el número 40 de los Récords Guinness que lleva ya conseguidos, unos zuecos neerlandeses. El reto era correr 1 milla utilizando este tipo de calzado y hacerlo en menos tiempo que el neoyorquino Ashrita Furman, el hombre con más récords del mundo, que había cumplido esta misma meta en 7 minutos y 16 segundos. Bien, pues Christian le ha superado, y ayer batió ese récord en un tiempo de 6 minutos y 45 segundos en un día donde la niebla y la humedad sobre las Pistas Polideportivas de “Las Colonias” añadieron además un extra de dificultad a la prueba.

“Ha sido más difícil de lo que esperaba, sobre todo en las curvas he tenido que ir con mucha cautela”, reconoció Christian al finalizar el reto, explicando que temía resbalarse con los zuecos, dada la humedad, en dichas curvas “pero he medido bien y luego he cogido velocidad en las rectas”. Pese al suelo resbaladizo, el atleta toledano batió sobradamente el récord, por lo que se mostró “muy contento, no esperaba hacer esa marca tan por debajo”.

Todo un orgullo poder compartir página en el libro Guinness junto con @RafaelNadal y @rickyrubio9. ¡Seguimos a por muchas más metas!

▶️ “La diabetes no es un obstáculo, es un motivo de superación constante”. pic.twitter.com/gMkdCof5wg — Christian López (@clopez_23) October 20, 2020

El alcalde, Anastasio Arevalillo, y otros ediles del Gobierno Municipal acudieron a felicitar a Christian. Entre ellos estaba el concejal de Deportes, Félix Bandera. Él y su equipo del Área de Deportes acompañaron al atleta durante la realización de la prueba, facilitando que todo estuviera a punto para el desarrollo de la misma.

Hubo además un gran despliegue de medios de comunicación regionales y nacionales, atraídos por la espectacularidad, el carácter llamativo de la noticia. Pero más allá de lo extraño de correr montado en unos zuecos neerlandeses o de realizar cualquiera de las otras originales 39 hazañas con las que Christian figura en el Libro Guinness de los Récords, hay un trasfondo más importante. Y es el afán de superarse a sí mismo desde que al deportista le comunicaron que padecía diabetes tipo I y la auténtica magia de descubrir en las dificultades una oportunidad para demostrar nuevas capacidades.

El Ayuntamiento de Torrijos felicita al atleta por la consecución de este récord y sobre todo por ser un ejemplo en cuanto a superación se refiere y en lo que respecta a la manera de afrontar el deporte, pues por encima de verse presionado o agobiado por el deseo de cumplir sus metas, Christian contagia alegría e ilusión por realizar los retos que se plantea, viviéndolos como si de un juego se tratara.