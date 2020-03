Desde que comenzó el confinamiento, cada día a las seis de la tarde en youtube, Clara Martín ( directora pedagógica de la Escuela Infantil Santa Bárbara y Nuestra Sra de las Nieves) cuenta un cuento para amenizar las tardes de cuarentena a los pequeños de la casa. Son los “Contracoronacuentos”.

“Creo que es el momento de que todos aportemos nuestro granito de arena y pensando en cómo podía ayudar, me acordé de mis niños de clases y me acordé que les encantaba que les contara cuentos y también soy consciente de que estos días son muy complicados para ellos porque les encantaba salir al patio. A mí me encanta contar cuentos y es mi manera de ayudar a que los niños se evadan de todo esto y además les propongo una actividad para que hagan en casa, con materiales que puedan tener”.

Los cuentos no son los habituales y tradicionales “Hay cuentos maravillosos y autores mas desconocidos y ese también era el objetivo, descubrir esos cuentos que no conociera la gente. Al final lo que quiero es que cuando pase todo esto, los niños recuerden algún cuento y quieran buscarlo, ir a la biblioteca o comprarlo”.

Como experta pedagógica infantil, Clara asegura que son los niños los que cada día nos dan una gran lección de que tenemos que quedarnos en casa. “Ellos son conscientes de que tienen que ayudar aunque no sepan exactamente lo que implica la enfermedad”