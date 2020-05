Hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermera. Hoy más que nunca destacamos el papel que hacen estos profesionales, especialmente ahora con el COVID-19. Hablamos con Carlos tirado, presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla-La Mancha que valora el esfuerzo y sacrificio de todos sus compañeros "Hay que dar las gracias a todos los enfermeros y enfermeras que siguen luchando contra esta pandemia, lo han dado todo desde la Atención Primaria hasta los hospitales y sobre todo quiero reconocer a las enfermeras socio-sanitarias que trabajan en las Residencias de Mayores donde se ha cebado este maldito virus ".

Hay un estudio que refleja que hasta el 28 de abril, 38.369 profesionales han sido contagiados, lo que supera el 18% del total de contagios diagnosticados por PCR. En CLM el 40% de las enfermeras han tenido síntomas de coronavirus "Son datos recogidos de una encuesta que ha hecho el Consejo General de Enfermería. Por ejemplo la sensación de haber tenido síntomas es un 11% más que en el resto del país o a la hora de los test hay un 60% más de positivos en nuestra región en los primeros días de abril, cuando se hizo la encuesta. En esto no tendríamos que ser campeones".

En cuanto a la protección de los enfermeros, Carlos Tirado asegura que la protección va llegando "Por lo que me trasladan los profesionales hay en algunos centros, sobre todo "Primaria Hospitalaria" que todavía no hay la protección que se necesita".

"Ahora sí hay test para todos los enfermeros, incluso sobrarán para la población"

Asegura que hay suficientes test de detección del COVID-19 para todos los enfermeros "Existen gerencias donde ya se les ha hecho test a todos pero en otras todavía no se ha terminado. Lo que sí tengo claro es que hay suficientes para todos e incluso sobrarán para hacerles test a la población".

"Me da miedo ver a la gente en la calle, tenían que haber visto cómo han estado los hospitales. No tenemos prisa para pasar a la siguiente FASE"

Después de mirar cara a cara al coronavirus, Tirado reconoce que le dá miedo ver la poca responsabilidad de algunos ciudadanos en la calle "Me da miedo cuando vsalgo a la calle cuando veo los grupos en bicicleta o corriendo. Creo que tenemos que concienciar a la población y recordarle lo que hemos visto en los hospitales, que hemos tenido que reconvertirlos dedicados a una sola patología y que esto no vuelva a suceder". Por eso, preguntado, si es justo que Toledo, Ciudad Real y Albacete sigan en la FASE 0, el presidente de los enfermeros lo tiene claro "No hay que tener prisa, es una semana mas y hay que aceptarla situación como vienen y cuanto más tiempo evitemos los contagios, seguramente eso será lo mejor para todos porque tendremos menos patologías y más tiempo tendremos para que tengamos la vacuna. Yo tengo muchas esperanzas y creo que llegará pronto".

Ahora que se va a focalizar la desescalada en los centros de Atención Primaria, resulta prioritario que haya enfermeros suficientes "Para nosotros siempre se necesitan más enfermeros en España hay una ratio de 5,3 enfermeros por cada 1.000 habitantes. En CLM estamos un poquito mejor con 5,8, pero en Europa tienen 8,3 enfermeros por cada 1.000 habitantes".

