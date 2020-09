La Consejera de Educación pide confianza e ilusión a los padres para la vuelta al cole

Apenas quedan unos días para el comienzo del curso escolar en CLM. En "Herrera en COPE CLM" invitamos a la Consejera de Educación Rosana Rodríguez para intentar despejar todas las dudas.

“Hemos tomado medidas desde el punto de vista pedagógico y sanitario. Desde el punto pedagógico y en el caso de que se de el escenario 2 de semipresencialidad, hemos puesto en marcha un Plan de Digitalización muy potente que cuenta por una parte con el aumento de los dispositivos y 72.000 unidades nuevas y una Plataforma educativa nueva que resuelve todas las demandas solicitadas por el profesorado”.

"Habrá una unidad de rastreadores específica para educación"

Además de la utilización de mascarillas y el distanciamiento social de al menos un metro y medio, el gobierno regional plantea una unidad de rastreadores: "Entre las medidas sanitarias está la creación de una unidad de rastreadores específica para educación para establecer una comunicación entre los centros educativos y los centros sanitarios. Habrá un responsable en cada centro que será formado para iniciar los diferentes protocolos y detectar los posibles contactos que se puedan dar para que después las autoridades sanitarias decidan entre las diferentes posibilidades como cerrar un centro, un aula o aislar a un determinado alumno o profesor”.

"Nos parece mas ambicioso contar con todo el equipo médico del centro de salud que tener un enfermero en los centros educativos"

Al final no habrá enfermeros escolares “Hemos considerado que la figura del enfermero no da respuesta a lo que realmente necesita un centro educativo. La coordinación con el Centro de Salud de Referencia nos parece que es mucho más ambicioso porque se va a tener acceso no solo a un enfermero, sino a todo el equipo del centro de salud con médicos y demás personal sanitario. Además el centro de salud tiene los historiales de cada alumno y por lo tanto puede darle una mejor respuesta desde el punto de vista de la salud a las necesidades de cada alumno”.

"No queremos hablar de ratios, cada centro tendrá una solución individualizada con desdobles de clases y mas profesores"

Ante la constante petición de la disminución de ratios por parte de los sindicatos, la consejera apunta que se dará soluciones individualizadas “Nunca hemos querido hablar de ratios, precisamente porque estamos hablando con cada centro de forma individual para resolver el espacio atendiendo a sus circunstancias. Tenemos que implementar un mayor número de profesores, ya hemos hecho una primera adjudicación y haremos una segunda a final de esta semana y continuaremos con ellas para poder dar respuesta a través de los cupos para que puedan generar desdobles y agrupamientos menores de alumnos”.

Los servicios complementarios como comedores y transporte escolar están garantizados “Con mayores medidas sanitarias. Se pueden ampliar espacios o duplicar turnos e incluso si las circunstancias lo requieren algunos alumnos pueden llevar su comida hasta sus casas mediante un sistema de reparto en frío”.

"Los alumnos de más de 14 años podrían tener una educación semipresencial en aquellos centros donde no se pueda cumplir el protocolo"

En todo momento se apuesta por la educación presencial, excepto en algunos casos en la educación secundaria "Para los alumnos a partir de 14 años se abre la posibilidad de la semipresencialidad solo para aquellos centros en los que haya una mayor concurrencia de alumnado, no es una medida universal para todos los centros”.

Y en el caso de que se detecte algún positivo “lo primero es aislarlo en el propio centro y confirmar si es positivo. Una vez que se confirme serán las autoridades sanitarias las que nos indiquen las medidas a tomar, puede ser que se ponga en cuarentena solo al profesor o al alumno o puede ser que sea una clase o un conjunto de clases o incluso el centro educativo. Por eso hemos establecido lo que llamamos grupos de convivencia estable hasta 2º de primaria. Ese grupo no tiene contacto con otro grupo y de esa forma el rastreo es mucho más fácil”.

"Les pido a los padres confianza e ilusión. No pueden vivir con miedo"

Rosana termina tranquilizando a las familias “ En primer lugar, que tengan total tranquilidad, los centros están perfectamente preparados para poner las barreras al virus y en segundo lugar, la presencialidad es fundamental porque a través de una pantalla se educa con limitaciones. Yo les diría a los padres que tengan confianza y sobre todo ilusión. No pueden vivir con miedo, tienen que vivir afrontando la realidad y no la podemos dar la espalda. Tenemos que ser valientes”.

Pincha aquí para conocer la guía de inicio de curso con todos los protocolos de actuación.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA