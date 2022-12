Conducía sin carné, sin papeles y escondía 180 gramos de cocaína cosidos en su pantalón

La Guardia Civil ha detenido en Quintanar de la Orden (Toledo) a un hombre de 35 años que llevaba 180 gramos de cocaína cosidos a su pantalón, y que ha sido denunciado por dar datos falsos a los agentes que lo interceptaron por circular sin carné, en un vehículo que no tenía pasada la ITV y sin cinturón de seguridad.



Según ha informado este jueves la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, agentes del puesto de La Puebla de Almoradiel pararon al detenido al observar que circulaba sin llevar puesto el cinturón de seguridad, y después comprobaron que no tenía carné de conducir, que el vehículo no había pasado la ITV y no tenía seguro, y descubrieron la droga que llevaba oculta a la altura de la rodilla, cosida a un bolsillo de su pantalón.



Asimismo, ha detallado que al ser parado el arrestado "fue ajustando el cauce de la conversación con los agentes de una manera casi cómica para tratar de salir airoso y que no fuera descubierta la sustancia".



El detenido empezó diciendo a los guardias civiles que no portaba el DNI ni el carné de conducir porque los había extraviado, y cuando los agentes cotejaron la correspondencia de la titularidad del vehículo con los datos ofrecidos por el conductor, no concordaban.



Al comunicarle esta circunstancia, informó de voz de sus datos y mostró una fotografía en el móvil de su supuesto DNI que no se correspondía con su aspecto, mientras que el número del documento no coincidía con el que había dado.



Ante las sospechas de los agentes, se justificó alegando que las diferencias físicas entre la fotografía del DNI y su imagen actual se debía a que padecía leucemia que le estaba ocasionando una rápida pérdida de peso.



Los agentes, al ver el cúmulo de contradicciones en las que incurría, procedieron a registrar el vehículo y a hacerle un cacheo superficial, que les permitió hallar un bulto en un bolsillo cosido a la altura de la rodilla, y el arrestado les dijo que eran vendajes para las muñecas.



Pero los agentes no encontraron vendas, sino una bolsa plástica que contenía una sustancia blanca en polvo, por lo que el detenido cambió de versión, y explicó que era una mezcla de creatina y cafeína, que tomaba para ir al gimnasio y que adquiría en una farmacia.



Y cuando le preguntaron que en qué farmacia lo compraba cambió otra vez de versión y dijo que lo adquiría a través de internet, en una tienda en línea de suplementación deportiva, pero que no recordaba la página.



La sustancia fue enviada a que fuera analizada y se procedió a detener al individuo por conducir sin carnet, así como a denunciarlo administrativamente por carecer el vehículo de ITV y seguro y por circular sin cinturón de seguridad¡, y también fue denunciado por alegar datos falsos en un proceso de investigación.



Un mes después, se recibió el informe del laboratorio que determinó que la sustancia blanca que había en la bolsa que llevaba cosida al pantalón se correspondía con 180,9 gramos de cocaína, por lo que fue detenido de nuevo por un delito de tráfico de drogas.