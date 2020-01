"He comprado importantes piezas que se expondrán en Cuenca"

La antigua Iglesia de Santa Cruz es la sede temporal del futuro museo en Cuenca de la Colección Roberto Polo (CORPO) y ayer conocíamos que abrirá sus puertas el próximo mes de octubre. Hace un par de días que el coleccionista cubano-estadounidense, Roberto Polo, visitaba la remodelación que se ha realizado en esta construcción del siglo XVI y con la que está encantado:“La Casa Zabala era algo que me pedía Cuenca y yo quería contentarlos, pero en realidad no era un espacio interesante, con los techos bajos y muy subdividido, sin embargo cuando hace dos días ví la Iglesia de Santa Cruz y aunque no sabía lo que me esperaba, quedé muy impresionado, no sólo por la iglesia en sí, también por la manera en la que ha sido renovada con inteligencia y gusto exquisito, además tiene una mayor altura y podemos presentar piezas que en Casa Zabala no podríamos exponer, como esculturas suspendidas en el aire. Yo quedé muy impresionado”.

Pero este lugar es temporal tal y como nos recuerda el propio coleccionista " Según el contrato que tenemos con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la sede permanente será el Castillo de Cuenca, lo que se conoce como el Archivo Histórico Provincial que tiene que abrir antes del año 2023. Para este año también se tendrá que ampliar la exposición que tenemos en Toledo con la sala de la Biblioteca del Miradero".

No habrá que esperar hasta el mes de octubre para ver cómo ha quedado la remodelación de la iglesia de Santa Cruz " En el mes de marzo se podrá ver la exposición de la fotógrafa norteamericana Carolyn Marks Blackwood, que permanecerá hasta el mes de junio. De este modo podremos ir trabajando en lo que será la exposición definitiva de octubre".

¿Qué piezas se podran ver en Cuenca?

Roberto Polo cedió a la Junta de CLM casi medio millar de obras por un periodo renovable de 15 años, 250 piezas de 171 artistas pueden verse en Toledo y el resto formará parte del Museo de Cuenca, aunque el coleccionista acaba de adquirir nuevas obras que seguramente se incluirán en este nueva exposición: “ Quiero mostrar el arte abstracto, a través de obras de los años 50 de la propia ciudad de Cuenca, pero este tipo de arte nació mucho antes en otros países de Europa y quiero que estén presentes aquí. Quiero mostrar algo nuevo, que no tenga España, e incluso he ido comprando obras muy importantes que también vamos a incorporar. No quiero que Cuenca sea menos que Toledo".