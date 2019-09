¿Cómo crear una empresa en 24 horas?

Hoy empiezan las clases para los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y los ciclos de Formación Profesional. Nos vamos a centrar en estos últimos, que en los últimos años han experimentado un aumento considerable. Muchos jóvenes eligen esta formación porque consideran que tiene una mejor inserción laboral y sobre todo cuando hablamos de la Formación Profesional Dual, y aquí entran en el juego nuestras empresas.

Hablamos con el secretario general de FEDETO, Manuel Madruga, que nos habla en primer lugar de la importancia de este sistema de formación: “La FP DUAL se ideó en Alemania para empresas con un tamaño determinado y con una concepción muy concreta de lo que tiene que ser la FP Dual, esto en España se intentó meter como un embudo para empresas muy pequeñas y nos está costando mucho , tanto al gobierno regional como a nosotros implantar este sistema que se adapte a los Centros Formativos, a lo que necesitan las empresas y conseguir entre todos ese objetivo que nos hemos propuesto y es que nuestros jóvenes vean en la formación profesional una salida muy adecuada y que se puedan colocar rápidamente en las empresas”

De hecho la Consejería de Educación subvenciona a la CECAM para realizar acciones destinadas a este impulso de la FP Dual. Se sondean a las empresas, su disponibilidad para participar y seguidamente tutorizar y acompañar a estos alumnos. “Lo estamos haciendo durante todo el verano de una manera muy rápida comprobando qué tipo de profesionales necesitan y demandan las empresas y después el alumno pasará una temporada dentro del curso lectivo dentro de la empresa, tutoriza donde le van a enseñar todos los aspectos prácticos de lo que ha estudiado previamente dentro de su Instituto de E. S”

INSEGURIDAD EN LAS EMPRESAS POR LA FALTA DE GOBIERNO

Y cambiando completamente de tema, ayer mismo los empresarios a través del pte de la CECAM, Ángel Nicolás, hablaba de cómo está afectando la situación política a los empresarios. Advertía de nuevo sobre la desaceleración que demuestra el descenso del Producto Interior Bruto. “las empresas en la provincia de Toledo están muy preocupadas por la situación política del país, no tenemos gobierno y desde el punto de vista económico estamos padeciendo lo que venimos avisando desde hace meses, que hay una desaceleración económica que procede de la desaceleración económica de otros países , pero también los anuncios de la reforma laboral, de subida de impuestos, no ayuda a que el empresario en estos momentos se mueva mucho. Lo que hay es una parálisis, el empresario no está acometiendo inversiones y eso se nota en la exportación y sobre todo en nuestros pequeños comercios. Está mal, no recibe ayudas, no hay un plan nacional de comercio para que puedan seguir vertebrando nuestras ciudades y barrios y todo se está yendo al ecommerce y a las grandes superficies y pensamos que al comercio se le tiene que hacer un plan específico de ayudas, que no tienen que ser económicas, para que pueda salir del pozo donde se encuentran y si no, nos vamos a ver abocados a su desaparición”

"Más de 100 emprendedores en el mes de julio"

Una de las herramientas puestas en marcha por la Federación Empresarial Toledana ha sido la Oficina de Asesoramiento a Emprendedores, puesto en marcha hace dos años: “Está funcionando de una manera muy brillante, solamente en el mes de julio hemos recibido cien nuevos emprendedores que quieren montar su empresa y lo hacemos de una manera muy empática porque ayudamos al emprendedor en todas las fases, le ayudamos a buscar financiación y le podemos montar la empresa prácticamente en 24 horas, pero también, si vemos que el negocio no tiene viabilidad, también le informamos".

Situación del tejido empresarial y comercial en Talavera.

Fedeto se preocupa y ocupa especialmente de la zona de Talavera y su comarca que no ha logrado recuperarse desde los años de crisis: “Es un comercio muy especializado y que siempre ha funcionado muy bien, pero ahora el problema es la situación en la que está la ciudad, nos hemos comprometido con la alcaldesa trabajar todos juntos, pero yo demando una vez mas que las 253 medidas que aprobó el Congreso y el Senado que nosotros propusimos en su momento, se pongan en práctica y que lo hagan con presupuestos".