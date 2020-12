Nochebuena.... noche especial y no sólo porque ha nacido el niño Dios. A estas alturas, todos tenemos claro qué vamos a hacer esta noche, ¿con quién vamos a cenar?. No ha sido fácil la decisión. Este año la Nochebuena está siendo diferente para todos. La mayoría de las familias se han dividido o no se juntarán, otros han decidido seguir como si no pasara nada. El arzobispo de Toledo, D.Francisco Cerro nos cuenta que se pasará por la Cárcel de Ocaña. Incluso un talaverano nos felicita desde Zambia donde pasará la Nochebuena como voluntario...

Otros llevan años sin ver a su familia, es el caso de Blais que llegó a nuestro país desde Venezuela hace cinco años. Y también hemos hablado con uno de los miles de camioneros atrapados en Dover y que no podrán llegar a tiempo para celebrar la Nochebuena con sus familias.

En "Herrera en COPE CLM" hemos hablado con todos....

ESCUCHA EL REPORTAJE: