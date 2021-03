CLM no se pronuncia sobre el adelanto a las 8 del toque de queda, por no tener ninguna "constatación oficial"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado este miércoles que no puede pronunciarse sobre la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas durante la Semana Santa para la actividad no esencial, como informa El Mundo (el Ministerio de Sanidad ha sondeado a varios consejeros de las comunidades sobre la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas durante la Semana Santa para la actividad no esencial), porque es una propuesta que han conocido por los medios y de la que no tienen "constatación oficial".

Así se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, al ser preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha.

Fernández ha dicho que lo que pase esta tarde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad no lo puede avanzar porque el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene "información oficial" de lo publicada por El Mundo, y, a su juicio, sería poco responsable por su parte.

Ha recordado que la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno comenzará a las 23.00 horas y finalizará a las 7.00 horas del día siguiente, tal y como se publica este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

ESTAR VIGILANTES LAS 24 HORAS DEL DÍA

Preguntada si el Gobierno regional se plantea alguna medida adicional debido al cambio de tendencia en la incidencia acumulada, Fernández ha respondido que la región cuenta "con un dato razonable" en estos momentos pero ha advertido de que "hay que estar vigilante" las 24 horas del día todos los días de la evolución de los datos.

Es por ello que ha manifestado que aunque hoy Castilla-La Mancha no se plantee nada distinto de lo que aprobó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Sanidad hace dos semanas, no renuncia a adoptar medidas en zonas concretas donde la incidencia suba e intentar perimetrar en esa zona la expansión del virus.

"El Gobierno de Emiliano García-Page tiene muy claro que la protección de la salud pública es la prioridad entre todas las prioridades, pero también es consciente de que tiene que dar un balón de oxígeno a la economía con prudencia y seguridad", ha concluido.