Ciudadanos responde con rotundidad al PP: "Han desaparecido de la negociación, en CLM tienen un problema.

GUERRA ABIERTA ENTRE EL PP Y CIUDADANOS EN CLM

Tras el pacto alcanzado entre Ciudadanos y el Psoe para repartirse Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, la guerra fría entre ambos partidos ha pasado ya a las trincheras. Los dirigentes de los dos partidos de centro-derecha se acusan mutuamente de mentir y de no querer negociar en estas ciudades. Hoy hablamos con el Secretario de Organización del partido naranja, Alejandro Ruiz que no se muerde la lengua a la hora de explicar el porqué en Castilla-La Mancha no han tenido ningún problema en pactar con el partido socialista de Emiliano García-Page.

"¿ Y Por qué no? El PSOE se ha mostrado más receptivo a llevar adelante las propuestas que les presentamos y el PP se limitó a decir en la primera reunión que les insultábamos y que era indignante esta propuesta, y no hemos vuelto a saber nada hasta hace dos días cuando hay unas declaraciones de Oscar Hernándo diciendo que ya estaban avanzadas con el Partido Ciudadanos y es cuando el PP intenta a toda prisa mover ficha, pero mueve ficha a nivel nacional por un lado, regional por otro y a nivel local cada uno por su cuenta en un ejercicio de panchovilllismo bastante complicado y con unos capándose a otros y echándose en cara mutuamente que no tienen capacidad para actuar y esa ha sido la situación..con lo cual al final ha sido el partido socialista el mas coherente y organizado y más permeable a las necesidades de Ciudadanos en cuanto a políticas, incluso llevamos las propuestas de unidad territorial, de exigir el artículo155 en Cataluña y de estar en contra de muchas de las políticas de Sanchéz y el Psoe de CLM lo ha asumido, por lo tanto ¿qué más podemos pedir?".

"EL PP HA HECHO UN CHANGE.ORG PARA QUE NO GOBIERNE EL PSOE EN ALBACETE"

Ante las declaraciones de Paco Núñez acusándoles de no querer negociar incluso cuando se les había propuesto compartir el gobierno en Albacete y Ciudad Real y la alcaldía de Guadalajara en toda la legislatura, el secretario de organización del partido naranja ha respondido tajantemente “El señor Paco Núñez tiene una ojeriza enfermiza con C's, porque lleva toda la campaña criticándonos cuando el rival a batir es el señor Page y sigue en la misma línea, luego pretenderá colaborar con nosotros... es rotundamente falso. El señor Román no ha ofrecido la alcaldía de Guadalajara, dijo con la boca pequeña que si era un problema se iba... no ha habido ninguna reunión con el PP de Guadalajra, ha habido un café en un polígono sin detallar nada. El señor Antonio Serrano ante la propuesta de Ciudadanos dijo que era un insulto y es que el PP se creía que íbamos a aceptar todo lo que dijeran y no somos su muleta, no se crea las mentiras del Psoe porque no somos su marca blanca... el PP desapareció de la negociación, no nos hemos sentado con ellos, no hemos recibido nada de ellos hasta hace dos días y con propuestas muy diferentes dependiendo de si venían a nivel nacional, regional o local... Y le digo más , aún habiendo cerrado un acuerdo con el PSOE, ayer por la noche Antonio Román y en Albacete han intentado que nuestros candidatos llegasen a un acuerdo con ellos para que fueran desleales con nosotros y además hizo una change.org para que no gobernara el PSOE en Albacete. Ese es el PP del señor Paco Núñez, creo que tienen un grave problema interno y deberían preocuparse más de solucionar sus crisis internas que en buscar el enemigo fuera de casa”.

Sigue escuchando la entrevista.....