"De Ciudadanos no nos fiamos. En Toledo nos engañaron". Vicente Tirado, candidato del PP al Congreso

Vicente Tirado, candidato nº 1 del PP al Congreso por Toledo ha asegurado hoy en La Mañana de Cope que el PP es la solución para el empleo y la economía de este país que ya tiene 50.000 parados mas según los datos de la EPA conocidos ayer. Reitera el compromiso de Pablo Casado de crear 2 millones de empleos para la próxima legislatura y apoyar a los agricultores y ganaderos con un Plan Hidrológico Nacional que garantice el agua para regar. En cuanto a posibles pactos con otros partidos, el vicesecretario Nacional de Política Autonómica y Local anuncia que pactarán con todos los partidos de centro derecha pero no se fían de Ciudadanos.

"Albert Rivera no es de fiar, Girauta no es de fiar..."

"De Ciudadanos no nos podemos fiar, Albert Rivera no es de fiar, Girauta no es de fiar porque. Aquí dijeron que iban a respetar la lista más votada y mintieron y a los hechos me remito, en la Diputación de Toledo gobiernan con Ganemos, con Podemos, con IU y con el Partido Socialista. Por eso si alguien quiere que haya cambio de gobierno en España, si quieren que desalojemos democráticamente a través de los votos a Pedro Sánchez hay que votar al PP. Por eso nosotros pactaremos con todos los partidos del Centro Derecha, somos los únicos que nos hablamos con todos".

"Los votos de Ciudadanos y de Vox se pueden ir a la basura..."

" Hay que las cosas clara, en una circunscripción pequeña como la de Toledo, si no se optimizan los votos, hay gente que con la mejor voluntad puede estar pensando votar a Ciudadanos, pero a lo mejor 25.000 votos a uno de estos dos partidos pueden ir a la basura porque no se traduzcan en escaño, por eso en este momento es una necesidad nacional desalojar a Pedro Sánchez y pido por encima de ideologías que todo el mundo, unifiquemos el voto en torno a Pablo Casado y al PP para que ese objetivo fundamental de que no siga gobernando Pedro Sánchez sea una realidad".

