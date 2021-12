Citan al mismo tiempo a centenares de niños con sus padres en Palomarejos para hacerse una PCR

Ciudadanos Castilla-La Mancha denuncia que hoy a partir de las 9.30h han sido citados centenares de niños y niñas con sus respectivos progenitores para hacerse una PCR por ser posibles casos positivos de coronavirus, ante la escalada de contagios que se están dando en las aulas de los colegios de Toledo y su provincia.

El problema ha sido la saturación y la falta de coordinación absoluta a la hora de convocar a los centenares de niños por parte del SESCAM que presumiblemente han sido contactos directos con personas positivas en coronavirus. “¿Nadie en el SESCAM ha tenido la precaución de pensar que no se puede citar en un intervalo de una hora a centenares de niños, posibles positivos, en un mismo lugar y en un espacio reducido junto a sus padres cuando hay una variante como la ómicron acechándonos? ¿Quién gestiona en Castilla-La Mancha la Sanidad”? ,se preguntan desde fuentes del partido liberal.

Lo ocurrido es un caos absoluto e indignante

Desde Ciudadanos se pone hincapié en advertir al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se centre en gestionar dignamente la sanidad de la región manchega y no se enrede en anuncios grandilocuentes para llevar a la Conferencia de Presidentes, “cuando no sabes ni gestionar tu propia sanidad no te molestes en ir dando consejos a los demás”, agregan desde la formación liberal.

Asimismo, desde Ciudadanos se pide a la consejería de Sanidad y al SESCAM que “no se vuelvan a repetir estas citaciones masivas e irresponsables y que se vele por la protección de la salud de los niños y familiares cuando tengan que hacerse PCRs en cualquiera de los centros de salud de Castilla-La Mancha”. No obstante, reclaman que se diversifique entre los centros de salud de Toledo y su provincia las citaciones de PCRs y no permitan que se acumulen en un mismo lugar a tantas personas, posibles casos positivos de coronavirus, “porque lo ocurrido hoy en Palomarejos no solo ha sido un caos absoluto, es una decisión inminentemente irresponsable de un Gobierno desbordado”, han indicado.