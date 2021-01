Cifras récord en las urgencias del Virgen de la Salud con casi un centenar de pacientes a la espera de ingreso

Siguen colapsadas las urgencias del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Marisa García, responsable de sanidad del sindicato CSIF de la provincia, ha comentado a COPE que la situación que se vivido hoy miércoles ha sido “de auténtico caos en urgencias, con 91 personas a la espera de ingreso, sin espacio físico para que esos pacientes puedan estar en una situación más o menos aceptable hasta que le suban a planta”.

Esta situación de colapso, según el sindicato, se lleva denunciando varios días “porque veíamos que esto iba a llegar. Hace como 3 semanas calculé que para el 20 de enero íbamos a tener un colapso sanitario tremendo y efectivamente eso es lo que está pasando”.

Se han alcanzado “cifras récord como no las habíamos vivido durante la pandemia, desde marzo que empezó; es una situación desbordante. Los profesionales no saben qué hacer, están agotados exhaustos y tienen una indefensión tremenda porque no saben realmente qué hacer con estos pacientes que están a la espera de ingreso”.

Marisa García recuerda que “hace unos meses ya pedimos un hospital de campaña y nos tacharon un poco de alarmistas pero en realidad hubiese sido una solución muy buena para esta situación que se está viviendo en un hospital que se está cayendo solo y en el que ya no hay más espacio físico”.