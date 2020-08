El CESM pide a la Junta medidas eficaces contra las agresiones a los médicos como la ocurrida en Novés

El sindicato médico CESM CLM ha instado al SESCAM a tomar medidas eficaces contra las agresiones al personal sanitario, tanto si son físicas como verbales. Ayer se conocía que la médico del municipio de Novés ha decidido renunciar a su plaza tras recibir amenazas de muerte por parte de un paciente. La enfermera, con plaza fija en el consultorio, ha pedido la baja.

Miguel Méndez, presidente del Sindicato Médico de Castilla La Mancha, ha asegurado que las agresiones verbales tienen la misma importancia que las físicas “las amenazas además en pueblos pequeños, donde se convive con los que pueden ser los supuestos agresores, pueden arruinar la vida de un profesional, en este caso la enfermera que ha causado baja laboral y la médico que ha renunciado a su plaza; qué más grave y más duro que renunciar a la propia plaza. A nosotros ya nos duele la boca de decirlo y decírselo a la Administración, no nos vale, volvemos a repetir, que se haga el Observatorio de la Violencia, que al año te reúnen una vez y te digan que ha habido tantas agresiones, que te lo tienes que creer o no creer, y no se toman medidas realmente eficaes para tratar de evitar estos hechos”

Méndez ha añadido que “lo que nosotros venimos pidiendo desde hace mucho tiempo es un Plan de prevención de agresiones a los sanitarios que tiene que estar dotado de presupuesto para abordar reformas en las consultas y los centros de salud para al menos dificultar esas agresiones. Venimos pidiendo, también, que se persone sistemáticamente el SESCAM en todas y cada una de estas agresiones y no solo en las físicas sino también en las verbales que pueden dejar unas secuelas psicológicas muy graves en los profesionales. Por otra parte, nosotros consideramos que debe haber sanciones administrativas a los pacientes que hagan mal uso del sistema público de salud pues de alguna forma se tienen que dar cuenta de que eso no puede ser”.

Lo ocurrido en Novés pone de relieve la precariedad de personal sanitario, “por lo que he leído se va a pasar la consulta por la tarde pero evidentemente no hay profesionales suficientes y se deben contratar muchos más sustitutos de los que se están contratando, donde los haya y en el caso de que no los haya pues buscar otras alternativas, como hacer las consultas por la tarde. Aunque cuando estamos viendo cuestiones como las que leemos estos días en otras comunidades autónomas en las que los residentes están sufriendo condiciones tercermundistas pues imagínense ustedes al final no vamos a quedar ninguno, porque todos estos profesionales jóvenes -ha advertido Méndez- que acaban ahora los estudios, que saben inglés, que no tienen ningún problema para viajar, que no tienen cargas familiares en muchos casos, pues se van al extranjero porque son mejor tratados, entonces es necesario replantearse esto. Desde el sindicato estamos valorando la realización de movilizaciones para el otoño”.