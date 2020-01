CCOO CLM: “La subida del Salario Mínimo Interprofesional crea empleo e impulsa la economía"

El sindicato rechaza que se utilicen de forma interesada los datos de la EPA desde las organizaciones empresariales, desde la política o desde cualquier sector económico, con declaraciones que buscan alarmar y engañar a la ciudadanía, insistiendo en el -según ellos- posible efecto negativo de la subida del SMI.

Así lo ha aseverado hoy en rueda de prensa en Toledo, la secretaria regional de Acción Sindical y Formación Sindical de CCOO CLM, Carolina Vidal, quien insiste en remarcar que “la subida del SMI lo que hace es crear empleo e impulsar la economía”.

Desde CCOO CLM “negamos tajantemente que el descenso de la población activa en nuestra región en el último trimestre del pasado año esté provocada por la subida del SMI a 900 euros mensuales, como también negamos que el incremento del SMI a 950 euros, -cuyo acuerdo han formalizado hoy los sindicatos CCOO y UGT, el Gobierno nacional y las patronales CEOE y CEPYME-, vaya a destruir empleo”, ha afirmado Vidal.

En este sentido, el sindicato rechaza que se utilicen de forma interesada los datos de la EPA desde las organizaciones empresariales, desde la política o desde cualquier sector económico, con declaraciones que buscan alarmar y engañar a la ciudadanía, insistiendo en el -según ellos- posible efecto negativo de la subida este 2020 del SMI.

Así, CCOO indica que la economía de nuestra región está marcada especialmente por sectores claramente estacionales, y la bajada de los datos de afiliación de la EPA responden a otras lógicas económicas, entre otras, porque en el cierre de 2018 había 11.000 personas en nuestra comunidad autónoma trabajando en los planes de empleo que no lo estaban en diciembre de 2019, entre otras cosas porque la convocatoria se aprobó el pasado 23 de diciembre, entendemos que la cifra es importante y puede claramente influir en los datos de la EPA.

“La subida de los salarios no destruye ni ha destruido empleo, no existe un solo dato estadístico objetivo que lo indique, el PIB en CLM crece por encima de los niveles anteriores a 2008, anteriores a la crisis, se crea por tanto riqueza, busquemos las causas en otros argumentos si no se crea el empleo que queremos, pero no en los salarios de las personas trabajadoras”.

En Castilla-La Mancha la subida del SMI a 950 euros afectará a 70.000 trabajadoras y trabajadores, es decir al 12% de quienes trabajan en CLM. Beneficiará a quienes tienen salarios más bajos y a quienes están en sectores precarios, con alta temporalidad, a jóvenes y mujeres, en la mayoría de los casos sin convenios colectivos sectoriales que puedan afectarles. De igual manera, aquellos convenios cuyas tablas salariales estén en algún caso por debajo de estos límites necesariamente tendrán que adecuarse a las nuevas cuantías, impulsando hacia arriba los salarios de todas las categorías profesionales en su caso.

Asimismo, la secretaria regional de Acción Sindical de CCOO CLM ha afirmado que “los problemas del campo, nada tienen que ver con la subida del SMI, ni con los salarios y los costes de Seguridad Social, sino que tienen más que ver con una política de precios claramente negativa con los medianos y pequeños productores. En el campo se pagan 5 euros/hora de media, cuando la media en el conjunto de sectores es de 18 euros/hora. Un sector, el del campo, donde según datos de la Agencia Tributaria el salario medio anual en los hombres es de 7.600 euros, 4.800 en el caso de las mujeres.

“Lo que no vamos a permitir es que ningún sector productivo quiera incrementar sus beneficios a costa de los salarios de los trabajadores y trabajadoras”, remarca Vidal quien añade que a juicio del sindicato todas las actividades empresariales pueden afrontar la subida del SMI.

Respecto a las voces que proponen establecer salarios mínimos diferenciados según la comunidad autónoma, como se ha planteado también en Castilla-La Mancha, a CCOO nos parece un “profundo disparate porque las necesidades de los y las trabajadoras son las mismas en todas las comunidades autónomas, salvo que se pretenda incidir y potenciar las desigualdades, destinando regiones a la pobreza”, denuncia Vidal. “Se ha propuesto negociar mesa a mesa, bienvenidos a la negociacióncolectiva sectorial que nuestro sindicato ha defendido siempre, y que por cierto la reforma laboral del PP intentó, por fortuna sin éxito, enterrar”.