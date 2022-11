Castilla-La Mancha vota a favor del Plan Hidrológico del Tajo, que se mantiene como antes

Castilla-La Mancha este martes ha votado a favor del nuevo Plan Hidrológico del Tajo porque, finalmente, se mantiene en todos los términos alcanzados hace unos meses y no se pone ninguna condición para elevar, en los plazos acordados, los caudales ecológicos del río Tajo y sus reservas en la cabecera, según fuentes del Gobierno regional.

Además, durante la reunión del Consejo Nacional del Agua celebrada en Madrid, Castilla-La Mancha ha emitido un voto particular, que no condiciona el voto favorable en su conjunto, al concretarse el caudal ecológico en Aranjuez, pero no en Toledo ni en Talavera de la Reina.

Asimismo, el documento denominado "Programa Especial de Vigilancia y Control" del acueducto Tajo-Segura, que había suscitado críticas en Castilla-La Mancha ya que no garantizaba alcanzar en 2027 los caudales ecológicos recogidos en la redacción inicial del plan del Tajo, ha sido retirado por el Ministerio de Transición Ecológica, señalan desde el Gobierno regional.

Según estas mismas fuentes, la comunidad castellanomanchega está "satisfecha" de que el Plan Hidrológico del río Tajo atienda el espíritu de las varias sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en relación al anterior Plan Hidrológico.