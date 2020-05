Castilla-La Mancha contará a partir de junio con un Observatorio de precios de la cadena agroalimentaria

Castilla-La Mancha contará a partir del mes de junio con un Observatorio regional de precios de la cadena agroalimentaria en el que van a participar todos los afectados “para poder garantizar, de forma extrema, la transparencia de los precios finales en el consumo, de tal manera que el esfuerzo del que lo produce, lo intercambia, lo procesa y lo vende, termina en un precio trasparente y reconocible”.

Así lo ha anunciado hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la visita que ha cursado a la fábrica de embutidos Emcesa en el municipio toledano de Casarrubios del Monte, durante la cual ha estado acompañado, entre otros, por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, el alcalde de la localidad, Jesús Mayoral, y el director general de EMCESA, Javier Mancebo.

El presidente regional ha garantizado que este mecanismo permitirá que haya también trazabilidad en el precio, además de en la seguridad alimentaria. “Lo queremos aprobar por normativa y seremos la segunda comunidad que lo tiene”, ha relatado García-Page, al tiempo que ha augurado que supondrá un “auténtico empuje” no solo al sector “que competirá mejor cuanta más transparencia tenga”, sino a toda la industria agroalimentaria y al sector primario de la región.

Nuevos proyectos empresariales para la región

En otro orden de cosas, el presidente regional ha desvelado que tres importantes empresas del país se han interesado por instalarse en Castilla-La Mancha, con cuyos responsables ha tenido la oportunidad de hablar esta misma mañana sobre los futuros proyectos y sobre las dos leyes de tramitación exprés que se pretende desarrollar en la región para agilizar trámites urbanísticos y de gestión administrativa empresarial.

También ha explicado que una parte de todos los funcionarios que han estado teletrabajando lo han hecho para agilizar trámites empresariales “y espero que podamos aprobar con mucha rapidez proyectos de inversión en sostenibilidad, energía y sector agroalimentario, clave en la región". En este punto, ha puesto como ejemplo a Emcesa, que ha sabido adaptarse a los nuevos mecanismos de consumo.

García-Page ha reconocido durante su intervención el enorme esfuerzo del sector empresarial del país por arrancar, y ha puesto en valor el acuerdo que esta misma semana ha suscrito con sindicatos y empresarios, “que significa que aquí ya hay plan B e incluso C”, ha señalado. Además, en Castilla-La Mancha “llevamos cuatro años escalando y tenemos que seguir haciéndolo, pero sabemos hacerlo, porque aquí hacemos de la necesidad virtud”.

Necesaria unidad para terminar con el virus

Una unidad que, ha lamentado, no se da en otros sectores del país, pero que ha reclamado como “necesaria” para salir de la situación actual. “Ayer hubo partidos políticos que se equivocaron y les pido que retomen su trayectoria con España. Me da igual lo que hagan los partidos que no han tenido a España en el corazón, pero a los que tienen vocación mayoritaria y que han gobernado, les puedo reclamar un mínimo de vocación de consenso”, ha sentenciado al respecto de la abstención del PP ante la petición de una nueva prórroga por parte del Gobierno de España.

García-Page ha reiterado finalmente su reconocimiento al comportamiento de los españoles “que ha sido ejemplar y es un motivo para sentirnos orgullosos como pueblo”, y ha lanzado un mensaje de optimismo, pues “si estamos abordando esta situación con unidad de acción y energía, que lo hemos hecho, demostramos que somos un país capaz de afrontar cualquier desafío”.

Escucha en la parte superior de esta noticia el boletín informativo de COPE Toledo dedicado al mundo de la agricultura y la ganadería. Presenta: Cristóbal Cabezas.