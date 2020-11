Hablamos con el vicesecretario primero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, que hoy está en Toledo para reunirse esta tarde a las seis, junto con la coordinadora regional de ciudadanos, Carmen Picazo con el vicepresidente del gobierno de CLM, José Luis Martínez Guijarro y el secretario de organización del Psoe en la región Sergio Gutiérrez.

.- El objetivo de la reunión es evaluar el cumplimiento del pacto firmado entre PSOE y Cs tras las elecciones autonómicas y municipales del año pasado. A priori, ¿Cuál es el balance ?.

“Creemos que se han cumplido los pactos al 50%, vamos bien, pero hay que reforzar cosas y seguir hablando...”

.- Es primordial que España tenga unos presupuestos y usted de finanzas sabe, es el encargado de negociar con el PSOE los presupuestos . Ayer Inés Arrimada aquí en Cope, con Carlos Herrera, decía que si Sánchez decide tirar por Bildu y Erc es porque quiere, ustedes siguen con la mano tendida...

“Nosotros lo tenemos claro, vamos a estar bien agarrados a la mesa hasta el último momento, porque no queremos que este gobierno tenga excusas y no queremos renunciar a ayudar a los ciudadanos con las medidas que les hemos propuesto. Ayudas directas de 7.500 millones de euros para toda España para las pymes y autónomos con fondos perdidos. Y tampoco renunciamos a lo que siempre hemos defendido, y es una de las cosas por las que yo me metí en política en mi tierra y es que el castellano sea una lengua vehicular. No nos pueden hacer decidir por las dos cosas y vamos a estar ahí hasta el último momento intentando convencer a esa parte del gobierno actual que ve en Ciudadanos una posibilidad para ver si convencen al resto del gobierno”.

"Aprovecharé esta tarde para hablar con Sergio Gutiérrez de cómo nos colaron la enmienda del castellano"

.- Por cierto, Sergio Gutiérrez es el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso. ¿Aprovechará esta tarde para preguntarle sobre la Ley Celaá y la posibilidad que hay de que desaparezca el español como lengua vehicular?

“Seguramente que hablaremos con Gutiérrez de este tema. Él vivió aquel día también y le preguntaré cómo entró esa enmienda a última hora, con nocturnidad y alevosía porque creo que es una mala señal de que los partidos independentistas solo piensan en ellos, y no quieren el bien de España, y nosotros estamos en todo lo contrario. Y ahí es donde Sánchez va a tener que decir algo. Creo que es muy sencillo y el presidente no va a tener dudas...”

.- El Presidente de CLM, Emiliano García-Page prefiere que Sánchez pacte con Ciudadanos en vez de con Bildu

“A veces escuchando a Emiliano García-Page me recuerda a algunos directivos de los órganos de dirección de mi partido. Es verdad que muchos de sus comentarios se parecen mucho a lo que nosotros pensamos. Pero creemos que no sólo valen las palabras, le decimos que hay que hacer algo más. Y creo que está sirviendo mucha más lo que Cs está haciendo, porque estas medidas que nosotros estamos consiguiendo sí que le llegan a los castellano-manchegos y son hechos que el partido de Ciudadanos ya ha conseguido sin aprobar los presupuestos, sin votar a favor, solamente con estar en la negociación. Creo que esa es la utilidad y es donde nosotros estamos ahora".

"Sánchez no podrá decir que miró a su lado y no había nadie más y tuvo que pactar con los independentistas"

.- Lo que está claro es que es primordial aprobar unos presupuestos, en la situación que estamos ahora y con la lupa de Europa enfocada a nuestro país. Nos jugamos los fondos que puedan venir…Si la condición es apoyar una coalición del gobierno con los separatistas, la apoyaría Ciudadanos por el bien común?

“Yo creo que lo hemos dejado claro desde el principio y hemos propuesto unas condiciones muy sencillas y no pedimos nada que el propio Pedro Sánchez no haya dicho antes. Dijo que no iba a estar en un gobierno con Bildu, que no iba a dar privilegios a los independentistas. Pues le estamos pidiendo esto, además de ayudas a la gente. Sánchez esta vez no va a tener excusa, nosotros confiamos en que al final, la vía de Ciudadanos triunfe y no nos pueden decir que a la primera de cambio hemos abandonado y lo han intentado, porque sus socios nos han puesto trampas, obstáculos para intentar saltar, pero se han encontrado con un partido serio y firme y vamos a estar ahí y eso es lo que les incomoda y les pone nerviosos y es lo que estamos haciendo bien y lo está viendo toda España, con lo cual Sánchez no podrá volver a decir que miró a su lado y no había nada mas y tuvo que pactar con ellos. Eso ya nunca más lo va a poder volver a decir”.

"Tengo esperanzas, hay mucha gente dentro del propio gobierno de Sánchez que nos apoya"

.- Me da la sensación que ustedes piensan que el gobierno les va a dar la espalda...

“No, no. Yo tengo esperanzas porque estoy en las negociaciones y hay mucha gente dentro del propio gobierno que nos apoya. Sabemos que en el entorno hay muchas voces que se han levantado contra este acuerdo, pero también dentro del propio gobierno hay personas que ven mejor la vía que le plantea Ciudadanos. Ahora lo que falta es que decida el presidente, que tiene la última palabra y tenemos que saber si van a ser unos presupuestos en los que ha ganado Pablo Iglesias o ha ganado el sentido común, la moderación y la mejora para los ciudadanos. En unos días lo vamos a comprobar”.

.- No es la primera vez que Emiliano García-Page ha dicho lo que piensa, a pesar de ir en contra de Pedro Sánchez, de su mismo partido. Dicen de usted que está acostumbrado a dar su opinión sin rodeos ¿Qué opinión tienen de Page desde el partido de Ciudadanos a nivel nacional?.

“Nosotros la relación que tenemos con el partido socialista en Castilla-La Mancha viene referenciada por nuestros pactos y es verdad que aquí hemos encontrado un PSOE diferente al que hemos encontrado en otros territorios, pero también es verdad que somos diferentes. Nosotros somos mucho más modernos, somos más progresistas y a Page le pedimos no solo palabra, sino acciones”.

.-Palabras como sensatos, moderados, negociadores, pragmáticos… son adjetivos que suelen acompañar a Ciudadanos, pero para otros partidos esto se puede llegar a traducir en “ilusos, inocentes”.

“No estoy de acuerdo, a nosotros no nos gusta el gobierno que hay en España, lo hemos dicho siempre. Nos hemos opuesto siempre y hemos votado siempre en contra de este gobierno. Pero podemos hacer dos cosas o nos vamos al rincón de los enfadados y no hacemos nada como hacen otros partidos o trabajamos para intentar mejorar las cosas a los ciudadanos. Hay otros partidos que no han presentado ni una sola enmienda, se dedican a hacer vídeos, a gritar y a decir lo malo que es el gobierno. Nosotros estamos de acuerdo en que el gobierno no es bueno, pero es el que existe. No nos gusta Podemos y lo que tenemos que intentar es que influya lo menos posible y es lo que estamos intentando desde marzo, prácticamente y ya se percibió nuestra actitud en cuando a los estados de alarma y ahora en los presupuestos, exactamente igual y cuanto más lejos estemos de esta negociación será mejor para los independentistas. Cuando vemos a Rufián y a Otegi nerviosos y quejándose es porque algo estamos haciendo bien y ese es el camino. Queremos dejar claro al ciudadano que el gobierno puede elegir, y está a tiempo, solo falta que quiera”.