Reconoce el presidente deCáritas en Castilla-La Mancha, Javier García-Cabañas que hacía mucho tiempo que no había escuchado a familias enteras, decir de corazón que no tenían nada para comer.

Esta es una de las graves consecuencias del coronavirus “ aunque intentamos mantener un clima de esperanza, tengo que reconocer que la situación está siendo bastante dramática y sobre todo nos preocupa la gran cantidad de familias que en un corto periodo de tiempo están necesitando lo más elemental, la alimentación. Llevábamos mucho tiempo sin que alguien nos reconociera de corazón que no tiene nada de comer. Esto te llega al alma porque no es algo excepcional. Sólo en el mes de marzo más de 6.200 familias estaban en esta situación y todavía la situación no eran tan grave, porque se estaba empezando a solicitar ayudas, el mes de abril va a peor porque hemos visto un repunte bastante importante desde Semana Santa”.

Pero no sólo falta comida en las familias “Falta ayuda para la vivienda, tienen dudas en materia jurícia con temas como la custodia compartida, está aumentando la demanda de gente que solicita ayuda para temas de violencia contra la mujer, las adicciones siguen creciendo y todo hace que esta situación sea bastante complicada”.

"Es difícil mantener encerrados a personas que están acostumbradas a vivir en la calle, con problemas mentales o de adicción al alcohol"

La situación es generalizada en toda la región, sobre todo en lo referente a la falta de las primera necesidades como la comida, pero hay proyectos diferentes dependiendo de cada provincia “ en Cuenca y Guadalajara tenemos residencias de mayores y está habiendo muchas dificultades porque muchos compañeros profesionales de la salud están contagiados. Tenemos una red muy amplia sobre todo en Ciudad Real , Toledo y Cuenca de personas sin hogar, donde el trabajo está siendo ímprobo porque es muy complicado mantener encerrados a personas que tienen ya problemas de salud mental o adicciones activas como el alcohol, cuando su historia de vida es sentirse muy libres en la calle todo el día y sin que nadie les diga lo que tienen que hacer. Aunque gracias a Dios está siendo ejemplar. En Toledo tenemos el centro de enfermos de Sida o dolencias graves. Guadalajara y Cuenca tienen el reparto a domicilio. Cada provincia tiene su particularidad pero intentamos satisfacer todas las necesidades de la población desde la infancia hasta la vejez”.

"Nos están ayudando muchas entidades como Globalcaja. Sólo en el mes de marzo Cáritas CLM ha entregado en ayudas directas más de 180.000 euros"

Los recursos que tiene Cáritas son muy limitados y es necesario la solidad de la sociedad. En este sentido las donaciones se están multiplicando como la ayuda recibida del Fondo Solidario de COVID-19 de Globalcaja “ Gracias a Globalcaja y otras entidades, además de muchas personas anónimas que se han sumado a nuestra emergencia reconociendo la situación de alarma que están viviendo muchas familias. Y es que hay que tener en cuenta que en un mes, Cáritas CLM ha entregado más de 180.000 euros sólo en ayudas directas para el alquiler de viviendas, para comprar comida, para medicamentos, para productos de leche infantil o pañales”.

