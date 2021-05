"Cuando no teníamos mascarillas, ni EPIS, ni PCR y trabajábamos con fiebre el Colegio miró para otro lado"

El próximo martes, 1 de junio, se celebran elecciones en el Colegio Oficial de Médicos de Toledo, a las que concurren dos candidaturas: la directiva actual y la que ha presentado la doctora María Paz García Butenegro. Las elecciones se celebrarán de 9 de la mañana a 8 de la tarde, tanto en la biblioteca de la quinta planta del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina como en el salón de actos del hospital Virgen de la Salud de Toledo. Están convocados todos los colegiados para elegir a la directiva que presidirá el Colegio los próximos cuatro años.

Hemos hablado con Juan José García Cruz, integrante de la candidatura de María Paz García Butenegro, que nos cuenta que están afrontando esta campaña “con muchísima ilusión. La candidata que ha aglutinado este grupo de gente, de médicos tanto de Talavera como de Toledo, de primaria como hospitalaria, de la actividad privada al completo o compaginando con la pública, somos gente a la que nos ha creado ilusión, muchísima ilusión y eso es lo que estamos intentando transmitir a la gente. Ilusión y un programa que, estamos convencidos y así nos hemos comprometido, lo vamos a cumplir en estos 4 años".

El eslogan con el que concurre esta candidatura reza “Por un colegio independiente, libre y de todos”.

Lo más destacado es que pretenden poner al médico en el centro del sistema. “Ese es el compromiso. Nosotros pensamos que lo primero, por supuesto, es el paciente pero la segunda persona que tiene que decidir el futuro de la sanidad, independientemente de las políticas sanitarias que se implementen, es el médico. Y eso es lo que queremos: poner al médico en su justo lugar, identificar la profesión del médico”.

Pero además quieren devolver la transparencia al Colegio. “Queremos -añade Juan José García- un colegio transparente, un colegio que nos ayude, que no nos deje abandonados. Un colegio que, ante situaciones como la pandemia, no mire para otro lado, no se posicione al lado de la administración, qué es lo que ha sucedido. Esa es, creo yo y así lo estoy viviendo tanto en los hospitales como en los centros de salud, es la mayor zozobra y la mayor crítica que hay por parte de los médicos a la actual Junta Directiva que durante la pandemia, sobre todo durante la primera ola, cuando no teníamos mascarillas, ni EPIS, ni nos hacían pruebas PCR y teníamos que ir a trabajar con 38 de fiebre porque teníamos síntomas, según ellos, moderados y no se admitía una baja, cuando peor lo estábamos pasando, cuando estábamos llamando al Colegio de Médicos, la directiva, la doctora Natividad Laín y su Secretario miraban para otro sitio. No nos hicieron caso”.

No cuenta García Cruz que la doctora García Butenegro fue una persona muy activa que “ha estado toda la pandemia, como internista que es, en la unidad antiCovid y se tuvo que buscar la vida por donde pudo, incluso pidiendo ayuda a un médico de Granada a Jesús Candel (conocido como “Spiriman”) le mandó mascarillas y desde una asociación de Toledo le hicieron EPIS con bolsas de basura. Lo hemos pasado muy mal y el colegio no ha estado con nosotros. Esa es la mayor crítica que le hacemos al colegio y esa es la mayor ilusión que tiene la doctora Mari Paz y todo su equipo, de cambiar esto realmente, que el Colegio de Médicos sea la casa de todos, que nos proteja, que nos ayude, que no nos deje tirados como ha sucedido”.

El candidato a ser Secretario en la nueva directiva ha añadido que “estoy convencido de que los momentos de crisis, como este, hay que aprovecharlos para hacer las cosas distintas y tener imaginación e implementar políticas sanitarias distintas. La atención primaria lo ha pasado fatal. Yo creo que han sido los grandes olvidados de la pandemia, porque solo se ha hablado a nivel de atención hospitalaria, de las urgencias llenas, las camas llenas, pero no se ha mirado a primaria. Creo que es importantísimo mirar a la primaria y realmente luchar por ella. Es uno de nuestros objetivos fundamentales”.

Juan José García entona el mea culpa para reconocer que “yo fui 8 años secretario en el Colegio, en la época 2009/2017 cuando estuvo de presidente el doctor Rodríguez Padial. Hubo una junta directiva durante dos legislaturas maravillosa. Nos dio tiempo a hacer muchas cosas, como hacer una nueva sede. Estaba en unos bajos en la calle Canarias e hicimos un colegio nuevo, aquí en el casco, con todo lo que eso conlleva, con formación, curso de inglés, unidad de investigación, ...todo. Pero no miramos suficientemente a la primaria y no miramos a Talavera suficientemente. Yo quiero comprometerme aquí, y así lo he hecho ante mis compañeros de candidatura y ante la futura presidenta del Colegio, que voy a poner todo mi empeño estos 4 años fundamentalmente en la primaria y en la zona de Talavera. Creo que en Toledo ya se ha hecho mucho, está todo muy avanzado, muy organizado; pero creo que ahora el gran reto es la atención primaria y Talavera y estos 4 años que me quedan por delante van a ser casi en su totalidad dedicados a la atención primaria y a la zona de Talavera”.