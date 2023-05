La candidata del PP en Villanueva de Alcardete (Toledo) echa flores a la lista del PSOE: "son gente buena"

Seguimos conociendo propuestas de distintos candidatos en la provincia de Toledo. Nos acercamos a la localidad de Villanueva de Alcardete con 3.200 habitantes. Un municipio famoso por sus vinos y por muchas cosas más.

Almudena de la Torre Agenjo, es auxiliar sociosanitario, trabajadora de AFAD ( la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Villanueva). Es la cabeza de lista de la candidatura del Partido Popular.

Nos cuenta que dio el paso a la política porque “sentía la necesidad de trabajar por mi pueblo y ayudar a mis vecinos en lo que pudiese. Hay una frase que me impactó mucho cuando la escuché, la frase decía que no debemos preguntarnos que puede hacer nuestro pueblo por nosotros, sino qué es lo que podemos hacer nosotros por nuestro pueblo. Y por eso me decidí. Di un paso adelante, me puse a buscar un equipo y al final el resultado ha sido una candidatura nueva, de gente que en su mayoría no hemos tenido responsabilidades en el ayuntamiento, pero que también conjugamos con experiencia. La ilusión de todos es enorme”. (ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA PINCHANDO EN LA FOTO DE PORTADA)

Villanueva es un municipio, como muchos otros en la provincia, que ha perdido población en los últimos años. “Tenemos menos votantes en estas elecciones que en las anteriores, el censo ha bajado y eso repercute en todo. Hay que hacer de nuestros pueblos lugares atrayentes para invertir y sobretodo para vivir, y lo tenemos que hacer a través de lo que mejor sabemos hacer, que es explotar la tierra: La Agricultura y la industria agroalimentaria es fundamental. Por eso estamos decididos a que, sin renunciar a lo nuestro podamos avanzar en consolidar la población y los servicios de nuestro pueblo. Pero hay que ser sensatos. Nadie, ningún gestor hace todo bien ni todo mal. Nosotros si llegamos a gobernar el Ayuntamiento vamos a mejorar lo que ya se ha alcanzado y a poner a trabajar aquello que no funciona. Para eso como he dicho anteriormente cuento con un equipo que conoce a la perfección el tejido social de Villanueva y que creo que entre todos lo vamos a poder lograr”.

Preguntamos a la candidata por esos proyectos destacados o propuestas “estrella” pero ella prefiere hablar de “sentido común, de esfuerzo, de atención a los ciudadanos, de buena voluntad y sobretodo de cercanía en la gestión. Cuando se escucha a la gente y cuando los gestores no se creen que están por encima de los demás es cuando las cosas salen adelante, porque entonces los vecinos te proponen ideas, te sugieren proyectos y puedes llevarlos a cabo. Nosotros no tenemos, y en concreto yo, experiencia política municipal, pero eso no es ningún problema, porque conocemos a muchos alcaldes que llevan muchos años en sus cargos, pero también tuvieron un primer día. Nuestro equipo quiere hacer las cosas de otra manera, en conexión con los vecinos y escuchando mucho. Con humildad. Y nuestro programa está basado en las necesidades reales de los vecinos”.

A los vecinos de Villanueva de Alcardete les pide que les den una oportunidad para poder llevar a cabo un programa, con un equipo nuevo de personas, “que quieren poner a trabajar y explotar los muchos recursos y posibilidades que tiene nuestro pueblo. Yo les pediría que abran las ventanas a un cambio, que el cambio regenera y que nunca duden que aquí nos presentamos para ayudar y para servir al pueblo. Nosotros no queremos estar, yo como alcaldesa, si llego a serlo, no quiero estar como la que manda, sino como la que sirve. Esa es la filosofía de este grupo y así la vamos a llevar adelante”.

De sus compañeros de candidatura habla maravillas, pero, lo que es sorprendente, es que también habla bien de la candidatura del PSOE “porque Villanueva es un pueblo de gente muy trabajadora y preparada, y todos los candidatos, los de nuestra lista y los de la lista del PSOE son gente buena, como son los alcardeteños. Pero en concreto de mis compañeros destacaría la ilusión por trabajar, el aluvión de ideas que cada día sale de sus mentes, la capacidad que tienen para generar ilusión y sobretodo el conocimiento que tienen de todos los sectores de nuestro pueblo. Empezando por el sector sociosanitario, pasando por los agricultores, autónomos, hostelería, amas de casa… todas las sensibilidades de Villanueva están resumidas en la candidatura del PP. Por eso creo que actuando en grupo, todos juntos podemos hacer un buen trabajo por nuestro pueblo”.