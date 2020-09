La Calzada de Oropesa hará un test serológico gratis a un miembro de cada vivienda del municipio. El alcalde, Valerio Pulido nos contaba en COPE que es una medida que querían haber realizado desde el pasado mes de mayo “Es una idea que llevamos trabajando desde hace meses y ahora desgraciadamente con la movilidad y el verano, los casos han aumentado y queremos saber si esta movilidad ha tenido impacto en el pueblo”.

En el municipio hay aproximadamente unas 350 viviendas y desde el lunes que se abrió el plazo para solicitar la prueba ya se han apuntado casi la mitad “Ahora mismo hay unos 150 vecinos apuntados”. Los interesados disponen de plazo hasta el 9 de septiembre.

"Costará unos 8.000 o 9.000 euros que pagaremos con el presupuesto de las fiestas que no hemos celebrado"

Las pruebas son gratuitas y se realizarán entre el 16 y el 18 de septiembre en un centro que están habilitando en el mismo pueblo. El presupuesto que maneja el ayuntamiento para pagar estos test no llegan a 9.000 euros “ Para el presupuesto que manejamos en La Calzada no es un montante muy importante, estamos hablando de unos 8.000 o 9.000 euros y además no tendremos que hacer ninguna partida presupuestaria porque vamos a utilizar el dinero que no se ha gastado en festejos”.

No es la primera vez que el ayuntamiento de la Calzada se adelanta para ofrecer soluciones a sus vecinos. El pasado mes de abril, cuando estaba muy complicado comprar mascarillas, el alcalde gestionó diferentes pedidos directos a China de material sanitario para más de 20 pueblos de toda la comarca.

"Somos 20 pueblos los que hemos firmado un escrito dirigido a Sanidad pidiendo que se publiquen los datos positivos también en los pueblos de menos de 1.000 habitantes"

A partir de mañana la Consejería de Sanidad de CLM publicará los datos de todos los casos positivos que aparezcan en los pueblos de más de 1.000 habitantes. Valerio Pulido nos adelanta en COPE que van a enviar un escrito a la Consejería de Sanidad, firmado por una veintena de pueblos para solicitar que se comuniquen los datos positivos de coronavirus a todos los pueblos, no solo a los de más de 1.000 habitantes. Una información que se va a facilitar desde mañana jueves “Lo que queremos es que se faciliten los datos a todos los pueblos porque creo que es una información muy importante para evitar bulos malintencionados y evitar confusiones. Con todos los casos positivos que se están dando en todos los sitios, el hecho de que se sepa oficialmente los casos que puede haber en cada municipio con una periodicidad de una semana, para nosotros es muy importante porque así nadie puede estar elucubrando con estas cosas. Vamos a remitir un escrito a la Consejería de Sanidad, firmado por casi 20 ayuntamientos, para solicitarlo”.

