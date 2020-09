Callado: "No es verdad que Castilla-La Mancha sea la región con más prostíbulos de España"

La Directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado, ha sido hoy muy clara a la hora de hablar de la trata de mujeres y ha afirmado que “la prostitución, en este contexto, no es un trabajo, es una de las violencias más horribles que existen”. (Escucha las declaraciones)

Este miércoles se celebra el Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, de niñas y niños por este motivo el gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha la campaña “Las mujeres no se compran”.

Una campaña que califica de “contundente” porque “cuando hablamos de violencia de género y la trata lo es, tenemos que hacer una campaña fuerte, contundente, así lo pensamos; tenemos que llegar al fondo y además tenemos que llegar no solo a los hombres demandantes de prostitución sino a toda la sociedad para que sean conscientes de que estamos ante una de las violencias de género más horribles que existen. Le puedes preguntar a cualquier persona si quiere que su hija realice este tipo de acciones. Nadie lo quiere, eso está claro y además creo que tenemos que alzar la voz para que llegue el final de la explotación sexual”.

Callado ha recordado que “comprar sexo puede resultar muy barato en cuanto a su coste pero tiene un precio muy alto: el que pagan con sus vidas las mujeres prostituidas. Cualquier varón, incluso los jóvenes, que son demandantes de prostitución pueden pensar que le sale muy barato y así es, pero creo que no son conscientes de que le sale barato a ellos, económicamente hablando, pero que tiene un coste enorme y horrible para las mujeres que eran prostituidas porque lo pagan con su vida, no literalmente sino de la vida que puedan llevar y que de hecho llevan”.

A veces se ha dicho que las mujeres son libres para hacer con su cuerpo lo que quieran “pero nadie lo quiere, ni tú ni yo, que ni nuestras hijas ni nuestras madres se dediquen a ello. No es un trabajo. Tenemos que alzar la voz para que llegue el final de la explotación sexual y de la prostitución. Estas mujeres son explotadas, está clarísimo”.

La Directora de la Mujer cree que el dato de que Castilla-La Mancha es la región con mayor número de prostíbulos de España no es cierto. “Es un dato que apareció hace tiempo, que se ha enquistado y que todo el mundo utiliza, pero realmente no nos salen las cuentas. Si fuera así, según esos datos sobre el número de prostíbulos que hay en Castilla-La Mancha, en el resto de España no habría prácticamente ninguno. Es un dato que tenemos que ver, estudiarlo, porque se utiliza pero realmente creemos que no es así. Sabemos que, en general, no solo en Castilla la Mancha sino en todo el país y a nivel mundial, cuatro de cada diez hombres han consumido sexo por dinero pero el dato de que la región es el lugar donde más prostíbulos se ubican es un dato que tenemos que ver e investigar porque realmente no es así”.

Esta tarde la consejera de igualdad, Blanca Fernández, asistía en el Senado a una comisión para hablar de las políticas contra la violencia de género y ante la que también presentará esta campaña.