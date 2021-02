C-LM prorroga el nivel 3 reforzado porque "necesitamos más tiempo para que sigan bajando los casos"

Castilla-La Mancha prorroga de nuevo las medidas nivel 3 reforzado porque "necesitamos más tiempo para que sigan bajando los casos y la incidencia acumulada" Así lo acaba de anunciar el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha comentado que aunque se está en una "meseta de estabilización a la baja" aún siguen siendo altos como lo fueron cuando se decidió tomar medidas de nivel 3.

El Consejero ha insistido en la necesidad de cumplir las medidas sanitarias y "confinarse lo más posible". "Vendrán mejores datos en los próximos días y conforme a ellos se tomarán medidas" ha dicho en relación a la tendencia a la baja que registra Castilla-La Mancha. Sanz ha comentado que se toman estas medidas "pensando en los profesionales, no es uno ni dos los que nos piden que mantegamos las medidas, los que están en primera línea nos lo dicen en los vídeos que graban, incluso en las propias familias. Por eso, esto no se toma solo con arreglo a los datos; los datos son como digo contundentes. Vamos a seguir en ello, vamos a la baja manteniendo esta responsabilidad y esta firmeza. La semana que viene será mejor que estas, no tengo duda. Pero es el momento de seguir manteniendo restricciones de este nivel para alcanzar esa realidad que queremos todos. Sería incongruente que con 1000 que tenemos de incidencia acumulada ahora, que son los mismo 1000 que teníamos el día 18 de enero cuando tomamos las decisiones de restringir, sería incongruente relajar las medidas. Creo que es fácilmente entendible en esta situación".

