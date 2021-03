Castilla-La Mancha ha acordado, y se publicarán y se harán efectivas esta noche a las cero horas, las nuevas medidas para Castilla-La Mancha con dos novedades inmediatas:

.- Todos los municipios de Castilla-La Mancha pasan a nivel 2. Durante 10 días. "Esto es porque los datos siguen siendo buenos"

.- La App se renueva con carácter de voluntariedad. Será sine die

Con respecto a la Semana Santa, los quince días comprendidos entre el 26 de marzo y el 9 de abril, se mantienen las medidas aprobadas ayer por el Consejo Interterritorial de Salud:

Con respecto al toque de queda. Se queda a las 23:00 h. y coincide con el cierre de los locales de hostelería. Los trabajadores tendrán margen para llegar a sus casas pero no así en el caso de los clientes que tendrán que cumplir el toque de queda y, por tanto, salir de los establecimientos con el tiempo suficiente para estar en sus domicilios a las 23:00 h.

El Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page ha destacado el consenso que hubo ayer en el Consejo entre 16 de las 17 Comunidades Autónomas. “Una decisión que fortalece la idea de combatir, todos a una y de la misma manera y con un mensaje único y nacional, la recta final de la pandemia, hasta que generalicemos la vacunación”.

El decreto aprobado ayer es un decreto que establece con carácter obligatorio las condiciones mínimas de restricción pero permite que a esas condiciones se le añaden otras de mayor calado, es decir, que puede cada comunidad autónoma “no bajar el listón, no bajar el suelo que ayer se marcó, pero sí ampliar el techo de las restricciones. Ya les quiero decir que, en coherencia con los datos y con los esfuerzos que la región entera ha ido haciendo en estas últimas semanas, es ajustarnos a este decreto. A la postre, lo que va a cambiar entre el 26 y el 9 de abril, porque nosotros no celebramos el día de San José, no es fiesta en la comunidad autónoma y seguimos con la perimetración que ya estaba planteada, lo único que va a cambiar a efectos prácticos en estas fechas concretas es el número de comensales que puede haber en un establecimiento que nosotros tenemos regulado a 6 y va a pasar a 4, al margen de los convivientes que tengan la suerte de tener una familia muy grande que no se verán sometidos a esa restricción”.

Page ha insistido en que se mantiene la perimetración hasta que pase la semana Santa, pero que inmediatamente pasen esos días “el gobierno mantendrá una reunión para evaluar si se sigue o no con la perimetración porque entendemos que la movilización que generan las grandes fiestas obliga a unas decisiones, pero no tiene porqué extenderse. Los datos mandarán entonces”. Siempre, según el Presidente, en la dirección de intentar facilitar la mayor normalidad posible en la vida de la gente y en la economía de la gente.

Con respecto al nivel 2 de toda la región, ha comentado que “todos los municipios que tienen algún tipo de restricción añadida estarán en equiparación con el resto. Tan importante como esto, es saber que si mañana se desmandan los datos en algún municipio, se efectuará los cambios para ese municipio ya por resolución directa de la Consejería de Sanidad”.