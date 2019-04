Buenos datos turísticos para Semana Santa en CLM. Descubre las mejores procesiones. Entrevista Patricia Franco

Castilla-La Mancha está de enhorabuena, a la pasión y riqueza de sus procesiones, (29 celebraciones de Semana Santa declaradas fiestas de Interés Turístico Regional, Nacional o Internacional) se une el favor de los turistas. Este fin de semana hemos conocido que nuestra región es la comunidad autónoma del país con mejores perspectivas empresariales de alojamiento en Semana Santa, según la encuesta de Exceltur. Es la que más crece y mejor evolución de ventas ha tenido en el primer trimestre de 2019 y esto significa mayor dinamismo económico y más oportunidades de empleo. De hecho se espera que este periodo vacacional genere 7.900 contratos de trabajo en CLM. Un 9% más que el año pasado. La región supera así la media española, según un estudio de la empresa de recursos humanos Randstad.

Comentamos estos datos con la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco .

“Castilla-La Mancha cuenta con 29 celebraciones de Semana Santa declaradas fiestas de interés turístico regional, nacional e internacional y se convierte en un referente turístico y de culto que atrae a numerosos visitantes de todas las partes del país”.

Especial mención merecen los tambores de las localidades de Agramín, Hellín y Tobarra, municipios de la provincia de Albacete que han visto reconocidas las tamboradas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Entre las celebraciones de la Semana Santa más conocidas y reconocidas, se encuentran la Semana Santa y Semana de Música Religiosa de Cuenca que cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. En la misma categoría, la región cuenta con la Semana Santa y Tamborada de Hellín, en la provincia de Albacete y la Semana Santa de Toledo.

“Tenemos celebraciones reconocidas a todos los niveles, pero cada uno vive intensamente la Semana Santa de su localidad, con pasión y con tradición”

"Desde pequeñita he vivido intensamente la Semana Santa de Ciudad Real, vivía en la Calle Estación Vía Crucis por donde pasaban todas las procesiones..."

Patricia Franco, nacida en Ciudad Real reconoce que desde pequeña participa en las procesiones de su ciudad: “Cuando era pequeñita vivía en la Calle Estación Vía Crucis, por donde pasaban todas las procesiones y las he vivido todas muy intensamente, ahora que tengo niñas me encanta llevarlas en plan familiar a la procesión de La Borriquita, pero cuando era más joven me gustaba ir con las amigas a la procesión Del Silencio. Es una procesión muy solemne. Ciudad Real es un magnífico ejemplo de cómo se vive esta Semana Santa, nuestras fiestas están declaradas Fiesta de Interés turístico Nacional”

Escucha la entrevista.