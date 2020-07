Brasil ha puesto los ojos en el oro verde de nuestro país. El profesor y experto en Aceite de Oliva, Marcelo Scofano realizará mañana una webinar con la cadena de supermercados brasileña Zona Sul para que en sus establecimientos vendan el premiado aceite de oliva virgen extra "5 Elementos" de la empresa toledanaFinca la Pontezuela.

"Hasta 1995 en Brasil no conocíamos el aceite de oliva virgen extra"

Hablamos con este brasileño, reconocido chef y sommelier de aceite de oliva " Es mi pasión, estudio el aceite de oliva desde hace 14 años. Conocí el aceite de oliva virgen extra a partir de 2006 cuando una periodista me invitó para catarlo y es que hasta 1995 en Brasil no existía este tipo de aceite, solo teniamos aceites refinados que importábamos de Portugal. Y al principio de este siglo es cuando hemos conocido una diversidad de este aceite que los brasileños no conocíamos y desde entonces mi compromiso es llevar a Brasil este tipo de aceite".

"El aceite cornicabra 5 elementos marida muy bien con la cocina brasileña"

Entre todos los aceites españoles, Scofano ha elegido "5 elementos" de la Finca ubicada en los Navalmorales "La Pontezuela" para poder venderlo en los exquisitos supermercados brasileños Zona Sul "Llevo cinco años trabajando como asesor para estos supermercados gourmet en Río de Janeiro con 45 puntos de venta y como consultor tengo que presentar diferentes aceites. La variedad de aceite de cornicabra no es conocido en Brasil y este aceite tiene una calidad y una complejidad sensorial muy importante. Además el maridaje con la cocina brasileña es muy buena".

"Ahora enseño en la universidad a maridar con este aceite"

Este profesor está contribuyendo al conocimiento del oliva virgen extra en su país. "Estamos viviendo ahora en Brasil un proceso educacional muy importante de esta variedad de aceite cornicabra. En mi país ni siquiera saben que es un tipo de aceituna y ahora lo estoy enseñando en la Escuela de Cocina de la Universidad".

