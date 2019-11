Bono: "Felizmente no queda ningún diputado de Podemos en Castilla-La Mancha" (VÍDEO)

El que fuera presidente del Congreso, Ministro de Defensa y Presidente de Castilla la Mancha, el socialista José Bono, ha pasado esta mañana de miércoles por los estudios de COPE Toledo para intervenir en el programa Herrera en COPE.

A preguntas de Carlos Herrera, Bono se ha referido al principio de acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como el único posible, dada la situación actual de fuerzas en el Parlamento. Eso sí, ha hablado de líneas rojas que no se deben atravesar.

El ex Ministro ha recordado que “en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que es amigo mío, tenía dos diputados de Podemos en la pasada legislatura y le hicieron la pifia de no aprobarle los presupuestos de la Junta, habiendo acordado con él que se los iban a votar y nos quedamos sin presupuestos. Y Emiliano los metió en el gobierno y me dió particularmente el disgusto consiguiente, yo tampoco dormí”.

José Bono ha lanzado un aviso a navegantes al asegurar que “felizmente han pasado desde entonces dos años y a día de hoy no queda ningún diputado de Podemos en Castilla-La Mancha ni en la Cortes Regionales ni en las Cortes Generales. Es decir que a lo mejor las cosas no son tan negras como se ponen de contrario aunque no dejo de reconocer esa dificultad, pero estoy convencido de que el Partido Socialista no va a consentir que se crucen desde el gobierno al menos dos rayas rojas, una es que desde el gobierno socialista no se puede promover el odio social, no lo hemos hecho nunca y no se puede consentir y segunda que no podemos consentir que unos pocos, catalanes secesionistas o independentistas decidan por todos, porque es anti democrático”.