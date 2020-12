Bodegas "Fernando Castro" vende vino hasta a los países musulmanes

En “Herrera en COPE CLM” hoy hemos invitado a Fernando Castro, quinta generación de una familia de bodegueros que gestiona Bodegas “Fernando Castro” desde el año 1850 y que siguen cosechando premios para sus caldos.

Sus vinos han sido galardonados en los concursos internacionales más prestigiosos del mundo como BerlinerWeinThophy, MundusVini, Sakura JapanAwards o el BestWine-in-Box de Francia. Este mismo año “Raíces Reserva” su buque insignia ha sido reconocido con la Medalla de Oro en el 26º Gran Premio Internacional del Vino MUNDUS VINI. “es una marca que mi padre la introdujo, se le ocurrió la idea y se identifica bastante con nosotros porque somos una empresa muy familiar y muy apegada a la tierra, que intenta adaptar las nuevas tecnologías a la tradición que nos han ido pasando en las etapas anteriores”.

"Pyme del año 2020"

La Bodega está bajo la denominación Do Valdepeñas, aunque también embotellan DO Mancha. Pero no sólo sus vinos han sido premiados, la propia empresa ha sido reconocida, hace tan sólo unos días como “Pyme del año 2020”.

"Exportamos a más de 65 países y ahora estamos potenciando el vino sin alcohol que está teniendo mucho éxito en los países musulmanes"

“Bodegas Fernando Castro” está ubicada en Santa Cruz de Mudela y cuenta en la actualidad con tres plantas de embotellado de vino en unas instalaciones de 20.000 metros cuadrados y exporta, desde la Denominación de Origen (DO) 'Valdepeñas', la mayoría de su producción, (casi el 90% de la producción) a los mercados internacionales.”Exportamos a más de 65 países y también tenemos productos de vinos sin alcohol , que estamos potenciando bastante, y que en el mundo musulmán están teniendo bastante aceptación”.

Tienen 5 líneas de embotellado y doblando turnos pueden llegar a producir 150.000 botellas al día. Cuentan con seis líneas de etiquetado e incluso hacen vinos a la carta.

"Bodegas Fernando Castro han dado ejemplo de solidaridad durante la pandemia"

La empresa no ha parado en ningún momento, incluso durante los días más duros de la pandemia siguieron trabajando y no se olvidaron de ayudar a sus vecinos donando material de protección “Donamos 2.500 mascarillas al principio de la pandemia, cuando no había mascarillas en ningún sitio. Nosotros tenemos contacto en China y nos las enviaron directamente. Además entregamos una máquina de ozono al Hospital de Valdepeñas y otra mas pequeña para las habitaciones y productos sanitarios, guantes, batas al Hospital de Manzanares, que en aquel momento estaban en una situación muy precaria”.

"Espero que con el nuevo presidente de la DO Valdepeñas se puedan aplacar los ánimos, aunque las posturas todavía están bastante distantes"

Fernando se muestra esperanzado con la nueva etapa de la DO Valdepeñas y la nueva junta directiva presidida por Antonio Torres que viene del lado productor (Asaja) “Creo que es una persona necesaria e independiente. Aunque para mí, Jesús ha sido un magnífico presidente, no tengo ninguna queja y todo son halagos hacía su persona. Espero que Antonio pueda aplacar los ánimos que hay entre las dos grandes bodegas que hay en la zona y casi que en España y mirar un futuro con más esperanza y que se pueda llegar a un acuerdo, aunque todavía las posturas están bastante distantes”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA: