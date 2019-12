La basura de 750.000 madrileños podría llegar a Toledo

Toledo será el basurero de emergencia de parte de la Comunidad de Madrid durante tres meses si el gobierno municipal de la capital de España no cede. Ese fue al menos el mensaje lanzado por el alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad de Residuos del Este, Javier Rodríguez Palacios, quien en la mañana de ayer afirmó ante los medios de comunicación que llevarán los residuos de los 750.000 habitantes de 32 municipios mancomunados a la planta de Toledo si no les permiten tratarlos en el vertedero madrileño de Valdemingómez a partir del 27 de diciembre, fecha en la que se llena por completo el vertedero de Alcalá en el que actualmente vierten.

El órdago está echado, y de esta forma contesta Rodríguez Palacios al silencio que llega desde Madrid sobre sus requerimientos al convenio que venían trabajando con el Ayuntamiento de Madrid. «Ante el límite del 27 de diciembre, en el que se llena el vertedero, desde el viernes hemos trabajado en escenarios de emergencia sanitaria o ambiental, ya que la basura de 31 municipios estaría en la calle en plenas Navidades, algo que hay que evitar a toda la costa», ha indicado Rodríguez Palacios.

Por ello, ante la falta de contestación del Consistorio matritense, el alcalde de Alcalá de Henares asegura que abrieron un diálogo con la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, que, según manifestó ayer, les abrió la posibilidad de que la planta de tratamiento de residuos de Toledo les recoja «por solidaridad» la basura durante tres meses, ya que no tienen capacidad para hacerlo más tiempo.

«Es una solución política, pero desastrosa ambientalmente. No sé cómo vamos a explicar que recorran 100 kilómetros las basuras cuando tenemos una planta que tiene disponibilidad y capacidad, y que está a 10 kilómetros, como Valdemingómez. Hago un llamamiento a la cordura», ha indicado el regidor de Alcalá para que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad impulsen la solución de Valdemingómez.

La amenaza de la Mancomunidad del Este fue acogida con recelo por Toledo, en donde las informaciones fueron llegando con cuentagotas a lo largo de la jornada de ayer.

Por la tarde, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, encargada ahora de los temas medioambientales, confirmaron a La Tribuna que, efectivamente, existía esa solicitud por parte de la Mancomunidad madrileña del Este. Desde el Gobierno regional procedieron a trasladar esa petición al Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la Diputación de Toledo, que es el responsable del Ecoparque donde terminarían los residuos.

El Ecoparque está situado en el término municipal de Toledo, y está diseñado para dar servicio a 650.000 habitantes y gestionar anualmente 250.000 toneladas de residuos urbanos.

Las cifras de la basura madrileña superarían todos esos cálculos, ya que se trata de los residuos de 32 municipios con una población de unos 750.000 habitantes que generan una cantidad cercana a las 700 toneladas de basura diaria.

Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible aseguran que se está analizando la propuesta madrileña, pero que no hay que dar nada por hecho. Es más, fuentes consultadas por este periódico afirman que la intención de Castilla-La Mancha es que los residuos acaben finalmente en Madrid, y no en el Ecoparque de Toledo.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Residuos del Este ha advertido también que están preparados para ir a los tribunales si la situación de emergencia sanitaria le obliga a dar explicaciones a la Fiscalía de Medio Ambiente, ya que ha asegurado que tienen «la conciencia muy tranquila del trabajo realizado».