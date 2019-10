¿Bajarán los impuestos en la ciudad de Toledo?

La bajada de impuestos propuesta por el Ayuntamiento de Toledo hoy ha vuelto a ser noticia.

Tenemos diferentes lecturas ante este hecho. Por su parte, el Gobierno de Milagros Tolón ha propuesto la bajada del Impuesto de Circulación a todos los vehículos matriculados en la ciudad, volviendo a los valores de 2007, así como también ha planteado mantener sin cambios el resto de impuestos. Una medida que el Partido Popular califica de “tomadura de pelo” a lo que la alcaldesa de Toledo a contestado así...

[ESCUCHAR AUDIO MILAGROS TOLON IMPUESTOS]

“Quien dice que el superávit se puede destinar a bajar impuestos es porque no conoce el Ayuntamiento de Toledo, ni el reglamento. El superávit es lo que todo los ayuntamientos destinan, porque así lo manda el Gobierno de España, a infraestructuras sostenibles, pero no va dedicado a la bajada de impuestos. Desde el principio de la anterior legislatura hemos bajado impuestos y eso va a ser la tónica general en esta y en la próxima legislatura. Lo demás es falso”

Por su parte la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo,Claudia Alonso, también ha querido contestar e insiste en que esta bajada de impuestos va a suponer una media de 70 euros más a las familias.

[ESCUCHAR AUDIO CLAUDIA ALONSO IMPUESTOS]

“A lo mejor hay gente que no conoce como son las cuentas de las familias de la ciudad de Toledo. Es la ciudad más cara de toda España, la que más impuestos paga, más de 590 euros al año. A cualquier familia (una señora con una pensión no contributiva, gente que está en el paro, de jóvenes que están accediendo a su primer empleo) que les digamos que el Ayuntamiento el próximo año no solo no va a bajar los impuestos, sino que además los va a subir una media de 70 euros por familia. Nosotros apostamos por una bajada real de los impuestos”.