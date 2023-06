El ayuntamiento de Toledo pondrá en marcha un "plan de vertidos contaminantes cero" en el Tajo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado este miércoles que el Consistorio toledano va a poner en marcha un plan de vertidos contaminantes cero para el río Tajo a su paso por la ciudad, enmarcado dentro de la nueva Concejalía del río que ha puesto en marcha, y que quiere recuperar el proyecto 'Take me to the river'.

Durante su intervención en la inauguración del IV Congreso Ibérico de Restauración Fluvial 'Restauraríos', que se celebra en la capital regional, Velázquez ha manifestado el Tajo para los toledanos es "mucho más" que un cauce de agua. "Nos ha protegido históricamente, nos ha abrazado, nos ha defendido y hay que devolverle todo lo que nos ha dado", ha dicho.

Tras mostrarse convencido de que este congreso supondrá "un punto de inflexión" en la salud del río Tajo y la calidad de sus aguas a su paso por la ciudad, el alcalde ha señalado a las instituciones para que hagan uso de sus competencias en ese sentido y ha pedido que "no se escondan" detrás de sus responsabilidades.

Es en este punto en el que ha puesto en valor la recién creada concejalía del Río Tajo con la que el Ayuntamiento pretende actuar "de manera decidida", dentro de sus competencias, para poner en marcha ese plan de vertidos contaminantes cero con el fin de que de cuatro años no haya "ni uno solo" en el río a su paso por la ciudad.

Se ha referido así al estudio de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss que ha detectado vertidos en 26 puntos del Tajo a su paso por Toledo de los que solo diez tienen autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. "Desde el Ayuntamiento vamos a trabajar para que cada una de las administraciones asuma sus compromisos", ha agregado.

Finalmente, ha avanzando también la intención del Ayuntamiento capitalino de recuperar el proyecto 'Take me to the river', que data de hace unos 15 años, para adecuar las riberas del río tajo a su paso por la ciudad y convertirlas en un centro de ocio, esparcimiento y convivencia tanto para los toledanos como para los visitantes