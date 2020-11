El Ayuntamiento de Mora muestra su indignación ante el robo de 88 crucifijos en el cementerio municipal

El Ayuntamiento deMora quiere mostrar su absoluta indignación por el robo perpetrado el pasado fin se semana en el campo santo municipal, al tiempo que quiere mostrar su pesar y cercanía con las familias afectadas, “ha sido un acto deleznable, estoy indignado porque toca directamente el corazón de decenas de familias de mi pueblo, la mayoría de ellas conocidas, por lo que estoy muy afectado”, ha declarado Emilio Bravo, regidor moracho.

El pasado sábado, cuando el alcalde tuvo conocimiento del suceso, se personó en el cementerio municipal para evaluar el alcance del robo, allí, tuvo ocasión de comprobar la magnitud de la profanación y de hablar con varios familiares afectados por este acto carente de todo escrúpulo, con ellos se comprometió a poner al ayuntamiento a disposición de los afectados “con el ánimo de agilizar y facilitar todos los trámites necesarios para interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil”, informó Bravo.

Y así lo hizo, ayer lunes operarios municipales acudieron al cementerio municipal de Mora para realizar un inventario de los crucifijos robados que en una primera valoración fueron 74 unidades pero ayer se comprobó que la cifra llegaba a los 88 crucifijos sustraídos. Además del inventario realizaron un listado de las familias afectadas “para poder comunicarles tan desagradable suceso, ya que muchas de ellas no viven habitualmente Mora y posiblemente no tengan constancia de este robo”, precisó el regidor moracho.

El consistorio está preparando un modelo para que todos los afectados cumplimenten con sus correspondientes datos, para una vez recogido todos ellos, tramitar una denuncia conjunta ante la Guardia Civil de Mora, “confío plenamente que tanto Policía Local como Guardia Civil harán todo lo posible por detener y poner a disposición judicial”, ha dicho confiado Bravo, para continuar diciendo que “los ladrones que perpetran este tipo de actos no tienen ningún escrúpulo y merecen que caiga sobre ellos todo el peso de la Ley, pero quiero recordar que si no hubiese compradores para estos crucifijos, personas o empresas con la misma falta de escrúpulos, este tipo de robos no existirían” ha dicho indignado Emilio Bravo.

Desde el consistorio se pondrán en contacto con los afectado para recabar la información y datos necesarios para poder interponer la denuncia el en menor tiempo posible, y animan a quienes hayan sido afectados por el robo a llamar al 925300026 para que les den las indicaciones oportunas al efecto.