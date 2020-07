Este atleta de Cabañas de la Sagra es especialista en carreras subiendo escaleras y en noviembre de 2007 quiso dar un toque diferente a sus entrenamientos "Quería probar cosas diferentes y ya era un fánatico de los récords guiness, cada año compraba el libro y todo empezó por casualidad porque me invitaron en un cumpleaños a hacer equilibrio con objetos sobre mi barbilla y comprobé que se me daba bien, así que quise entrenarme en otras habilidades".

"El récord más duro de los 29 conseguidos fue subir 2082 escalones haciendo malabares"

El récord guiness más duro de los 29 conseguidos fue precisamente subiendo escalones "El reto fue subir 2082 escalones haciendo malabares y pude mantener la concentración y estar subiendo y bajando escalones durante más de una hora sin que se me cayeran".

El récord de conseguir récords guiness lo tiene un italiano con más de 300 récords conseguidos y aunque éste no es el objetivo de Christian "Aquí soñar es gratis y vamos a por todas".

Los dos últimos récords guiness han sido mantener en equilibrio sobre la barbilla una bicicleta y una guitarra"

El último récord guiness lo ha conseguido esta pasado fin de semana, durante sus vacaciones en la playa, sosteniendo una guitarra española en equilibrio sobre la barbilla y pulverizó el récord que había conseguido el bangladesí Konok Karmakar de 16 minutos:

"Ya estoy recuperado porque ha sido duro. Tenía que superar 16 minutos y sobrepasé los 56 minutos y las circunstancias no me ayudaron porque lo hice en la playa y las rachas de viento a punto estuvieron de tirarme la guitarra". En el récord anterior también utilizó su barbilla para mantener en equilibrio durante 9 minutos y 41 segundos una bicicleta de montaña de más de 12 kilos de peso "Lo hice durante el confinamiento porque no podía estar quieto y ya llevaba preparándolo desde el año pasado. Pero mi récord número 27 que también hice durante el Estado de Alarma consistió en conseguir el mayor número de toques con el mango de una raqueta y una pelota de tenis durante un minuto". Y consiguió superar en once a los 187 que había realizado el africano Haruna Abdulazeez.

El deportista cabañil ya está entrenando para intentar batir su próximo récord guiness " Quiero conseguir el mayor tiempo sosteniendo en equilibrio un palo de billar sobre mi frente". Lo tiene el norteamericano David Rush, con 1 hora, 3 minutos y 14 segundos. Mucha suerte Christian.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA