Así operaba la banda que asaltaba chalets en Madrid y Castilla-La Mancha: robaban coches de lujo y luego los quemaban

Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la denominada operación Habitat Junco, han detenido a los tres integrantes de un grupo criminal especializado en la comisión de robos con fuerza en viviendas. La investigación se inició el pasado mes de febrero, tras detectarse varios robos en domicilios de la zona sur-oeste de la Comunidad de Madrid.

00:00 Volumen Cerrar Así robaban en viviendas

Un 'modus operandi' de alta intensidad

Los investigadores observaron que los autores seleccionaban viviendas unifamiliares aisladas, a las que accedían saltando las vallas perimetrales. Una vez dentro, tras forzar ventanas o puertas correderas, sustraían objetos de valor como joyas, relojes, bolsos de primeras marcas y dinero en efectivo. El grupo actuaba con gran intensidad, llegando a cometer varios robos en la misma tarde.

Para sus desplazamientos, el grupo robaba vehículos de alta gama a los que les cambiaban las placas de matrícula. Con ellos realizaban el reconocimiento de las zonas y perpetraban los robos, para después abandonarlos y quemarlos en descampados con el fin de borrar cualquier huella que permitiera su identificación.

Líder exalunicero y numerosos antecedentes

Los detenidos son tres varones de entre 25 y 49 años, todos con antecedentes por delitos contra el patrimonio. El líder del grupo es el integrante más veterano y, según la investigación, había liderado previamente grupos de aluniceros en la Comunidad de Madrid.

Hasta el momento, se han esclarecido robos en Cubas de la Sagra, Batres, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle, Griñón, El Álamo, Torrelaguna, El Vellón, Venturada, Cabanillas del Campo y Nambroca. En los registros de sus domicilios en Yuncos y Úgena (Toledo), se ha recuperado un importante número de objetos robados y las herramientas que empleaban. La Autoridad Judicial competente ha decretado su ingreso en prisión.