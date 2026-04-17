Así fue el auxilio de la Guardia Civil a un joven motorista de 18 años en Toledo

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Villaluenga han auxiliado el pasado miércoles 15 de abril a un varón de 18 años tras sufrir un grave accidente de circulación en la localidad de Yuncler (Toledo). Los hechos ocurrieron sobre las 15:00 horas, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) alertó a los agentes de una colisión entre un coche y una motocicleta, con un herido de gravedad.

Al llegar al lugar del siniestro, los guardias civiles encontraron al joven tendido en el suelo y sangrando abundantemente. Mientras era atendido por el personal sanitario del centro de salud de Yuncler, uno de los agentes, que se encuentra en su periodo de prácticas, observó que el herido presentaba una hemorragia masiva en la zona inguinal y actuó de inmediato para socorrerle.

00:00 Volumen Cerrar Vídeo sobre el auxilio al joven motorista

Una intervención clave para salvarle la vida

El agente en prácticas utilizó material hemostático, como polvo granulado y gasas, para aplicar las técnicas adecuadas y controlar la hemorragia. El guardia civil mantuvo presión directa sobre la herida hasta que consiguió detenerla con éxito. Posteriormente, le practicó un vendaje circular compresivo hasta la llegada de la UVI móvil.

La rápida y efectiva asistencia prestada por el guardia civil fue determinante para salvarle la vida"

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Toledo, donde el personal médico confirmó que "la rápida y efectiva asistencia prestada por el guardia civil fue determinante para salvarle la vida". Actualmente, el herido se encuentra hospitalizado y estable.

Desde la Guardia Civil se agradece la colaboración ciudadana y se recuerda que el teléfono de urgencias 062 está disponible las 24 horas. También se informa de la existencia de la aplicación gratuita para móviles ALERTCOPS, que permite contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier emergencia.