"El PP asegura que los trasvases son solidarios, nosotros decimos que son egoistas". Sergio Gutiérrez (PSOE)

Comienza la entrevista satisfecho de los datos conocidos hoy en la EPA (Encuesta de Población Activa) donde el paro ha bajado en 5.000 personas en Castilla-La Mancha, a diferencia de la subida a nivel nacional en casi 50.000 desempleados. Asegura Sergio Gutiérrez que es consecuencia de la política de empleo puesta en marcha por Emiliano García-Page.

Pero no sólo nos habla de empleo. Gutiérrez dice convencido que el PSOE va a solucionar el problema del agua y terminarán con el trasvase con una política de desalación. Y en este punto acusa al PP de querer mantener un trasvase injusto "He escuchado al candidato popular, Vicente Tirado que los trasvases tienen que ser solidarios, yo no estoy de acuerdo, me parece que el trasvase del Tajo-Segura es egoista".

Escucha la entrevista donde el Secretario de Organización del PSOE en CLM, también nos habla de financiación autonómica y "el tren de la vergüenza".