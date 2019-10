Asaja pide más tiempo para cumplir cuotas de mujeres en el Estatuto de la Mujer Rural

El Estatuto de la Mujer Rural está a un solo paso de salir adelante, a falta de su aprobación por el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. ASAJA es una de las organizaciones que ha participado en la redacción de este Estatuto, si bien sus alegaciones, como prácticamente todas las presentadas por otras entidades, han sido desestimadas.

Blanca Corroto. Presidenta de Asaja Toledo nos hace una primera valoración de este Estatuto: "Estamos de acuerdo con el Estatuto de la Mujer Rural y con que se trabaje por que la mujer rural vaya asumiendo mayor representación en las asociaciones y cooperativas y una mayor cuota de liderazgo.

No obstante, la medida de cuotas que se recoge en el artículo 8.2, que impone que en los órganos de dirección de asociaciones y cooperativas las personas de cada sexo no superen el 60 % ni sean menos del 40%, nos parece que no ha tenido en cuenta la realidad del mundo rural, sobre todo porque estas cuotas se tienen que cumplir en 4 años y su cumplimiento será necesario para acceder a ayudas. Creemos que deberían ser más flexibles y dar más tiempo para cumplirlo".

La organización agraria presentó justamente alegaciones en este punto: "Sí, alegaciones que no han sido atendidas.Las políticas de discriminación positiva que se hacen desde los poderes públicos pueden facilitar el acceso de la mujer al mercado laboral, porque hay que tener en cuenta que las trabas con las que contamos las mujeres son mayores que las del hombre, y esta situación es aún peor en el medio rural.

Pero, también hay que ser realistas. Condicionar, por ejemplo, la concesión de subvenciones a cooperativas a una imposición de representación mediante este porcentaje de cuotas, no nos parece justa.

Sí a las cuotas, pero de una manera más proporcional al número total de socios y socias que haya en cada cooperativa.

Creemos que puede ser una buena medida, pero si es más flexible y se adapta a la realidad. Si tenemos un 20% de socias y un 80% de socios, es muy difícil cumplir con esa paridad. Y, después, hay que contar con lo reacias que son muchas de las mujeres rurales a participar.

Aparte del tapón que puedan encontrar para entrar en los órganos de dirección, la mujer también se tiene que concienciar de su valía".

IMPORTANCIA DE REPRESENTACIÓN EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

"Es fundamental que las mujeres estén representadas en los órganos de dirección: Simplemente por justicia.

Si hay mujeres que son cooperativistas o socias de una organización agraria, tienen que estar representadas en los órganos de decisión. La participación de las mujeres rurales en los procesos de toma de decisiones es fundamental para eliminar los tradicionales desequilibrios existentes entre hombres y mujeres.

Pero también creemos que hay que tener en cuenta la realidad: En el medio rural, este cambio es más lento que en los núcleos urbanos por un mayor peso de las tradiciones.

Para conseguir una mayor presencia de las mujeres en el sector, primero hay que hacer un trabajo previo. Hay que mejorar los trámites y la puesta en marcha de las Titularidades Compartidas; hay que hacer labores de formación en la corresponsabilidad de ambos sexos.

Se precisa de incentivos, sí, pero también de servicios de guarderías, de centros de día para mayores que faciliten a la mujer tiempo, el tiempo que muchas veces le falta para desempeñar un trabajo remunerado o para asumir cargos de responsabilidad, por ejemplo, en la cooperativa de su pueblo o en la asociación agraria de la que es socia".