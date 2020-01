Asaja pedirá explicaciones a la Junta sobre las denegaciones de cultivos leñosos en la ZEPA Mancha Norte

CUPOS ZONA ZEPA

ASAJA se va a reunir en unos días con el consejero de Desarrollo Sostenible. Entre los temas que se tratarán, las denegaciones de nuevas plantaciones de cultivos leñosos en la ZEPA Mancha Norte, algo que ya trató ASAJA de Toledo con el delegado provincial de Desarrollo Sostenible.

RAZONES DE ESTAS DENEGACIONES

Como sabéis, nosotros en diciembre nos reunimos con Tomás Villarrubia, delegado de Desarrollo Sostenible en Toledo y planteamos esta cuestión ya que en la Mancha Norte, en la provincia de Toledo prácticamente no se está autorizando plantaciones de leñosos.

Desde la Delegación de Desarrollo Sostenible se nos informó de la falta de cupo para leñosos en prácticamente todos los municipios toledanos incluidos en la ZEPA Mancha Norte. Cada zona ZEPA se divide a su vez en varias subzonas y cada una de estas tiene asignada una superficie máxima de leñosos. Esta superficie, según nos han dicho, porque no nos han presentado los datos y el año pasado, en 2019, no se nos convocó a ninguna reunión de seguimiento, en las que se suele informar de la evolución de los cupos.

A esto hay que añadir que la revisión del plan de gestión actual, que fija la superficie máxima de plantaciones, no se revisará hasta dentro de dos años. Todo esto nos viene a dar la razón cuando denunciábamos que los cupos eran a todas luces insuficientes y que los planes de gestión iban a perjudicar, y mucho, a los agricultores con tierras en ZEPA.

Nosotros, desde ASAJA, estamos muy pendientes de los problemas de los agricultores en estas zonas, y gracias a nuestro trabajo el año pasado se consiguió que las parcelas sometidas a una replantación de viñedo no computaran como nuevas plantaciones y, por lo tanto, no consumieran cupo, algo que, por otra parte, era lo lógico pues se trata de replantar una viña que, previamente, se ha arrancado, por lo tanto no sumas superficie. Aún así ASAJA tuvo que trabajar duro con la Consejería porque estos casos se estaban computando como nuevas plantaciones y no como lo que son, replantaciones.

Así mismo, esperamos que se tengan en cuenta las hectáreas de leñosos que se arranquen en la Mancha Norte para dejar libre más cupo en esta ZEPA.

VALORACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE PLANAS COMO MINISTRO DE AGRICULTURA

Por un lado, Luis Planas es, como ha dicho nuestro presidente nacional Pedro Barato, un buen conocedor del sector agropecuario español y también de los entresijos de la política comunitaria pero tendrá que trabajar duro porque el campo español atraviesa un momento clave para el futuro del sector por la gran cantidad de decisiones que se tendrán que tomar en los próximos meses y que van a ser determinantes para los agricultores y ganaderos españoles.

Están las negociaciones sobre la nueva PAC; la amenaza de recortes en el Marco Financiero Plurianual; los aranceles impuestos por EE.UU. a las producciones europeas; el Brexit; la nueva estrategia “Del campo a la mesa” del Pacto Verde Europeo o la política de tratados comerciales de la Unión Europea que, como en el caso de Mercosur, lesiona los intereses de los productores agrarios europeos.

En cuanto a la política nacional, la situación es complicada con los bajos precios percibidos por los productores en sectores como el aceite de oliva o la leche. Nos preocupan los desequilibrios que aún persisten entre los distintos eslabones de la cadena en la conformación de los precios. La realidad es que el productor sigue siendo el eslabón más débil y soportan bajos precios en origen y unos altos costes de los factores de producción.

Nos preocupa que en todos estos asuntos, como en otros (bienestar animal, innovación, comercio, cambio climatico…) la competencia será compartida o exclusiva de otros ministerios, por lo que le pedimos al ministro Planas que haga valer los intereses del sector productor.

También creemos que el Ministro tiene que defender y dignificar la figura del empresario agrario ante los reiterados ataques de movimientos radicales ecologistas, veganos. Es necesario reivindicar la figura del agricultor y el ganadero, que proporcionan alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad y son la única garantía de supervivencia de un mundo rural que contribuye de forma decisiva a la sostenibilidad y actúa como mitigación del cambio climático.