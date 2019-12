El Arzobispo de Toledo, sobre la abolición del secreto pontificio: "Es un modelo para otras estancias civiles"

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha anunciado el nombramiento de D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo como “Hijo Adoptivo” de la ciudad.

Tolón ha comentado los argumentos para la concesión de este título y que son “su decisión de 2010 para que la procesión del Corpus Christi volviera a celebrarse en su tradicional fecha del primer jueves de la Octava de Pentecostés, respondiendo el clamor popular de los toledanos, así como por la recuperación del rito Hispano Mozárabe en esa celebración”.

Precisamente el Arzobispo Primado de España ha pasado por los micrófonos de COPE Toledo para abordar cuestiones como su jubilación, la abolición ayer mismo por parte del Papa Francisco del secreto pontificio sobre las investigaciones y procesos por abuso sexual de menores y de su nombramiento, este miércoles, como Hijo Adoptivo de Toledo:

“Yo estoy razonablemente, con acción de gracias a lo que ha propuesto la alcaldesa.. Sé que el día 23, el Día de San Ildefonso, seré Hijo Adoptivo de esta ciudad”.

"Estoy bien, teniendo en cuenta que fui operado hace tres meses"

D. Braulio se encuentra bien, tras su reciente operación de un tumor en el estómago, hace excasamente tres meses: “Estoy bastante bien, todavía no estoy como hace unos años, puesto que apenas hace tres meses que fuí operado y salvo algunos pequeños problemas, que son más bien molestias, estoy bien. La operación salió bien y es un problema de nutrición ahora”.

"Paso la navidad en Toledo con parte de mi familia"

Estamos viviendo una de las épocas del año más bonitas para los cristianos. El nacimiento de Jesús, aunque con tanta fiesta paralela, muchas veces se nos olvida lo que significa la Navidad.

“Esto pasa porque no seguimos el ejemplo de los cristianos de los primeros siglos, que para ellos era importante, no el día, sino el hecho de que había nacido Jesús y por eso hoy mismo 18 nosotros celebramos la Encarnación “Santa María” porque para nosotros no es importante el día como tal, de hecho el nacimiento de Jesús en Oriente se celebra el 6 de enero y se une nacimiento, con bautismo y con la venida de los Magos de Oriente..."

Como los últimos años, el arzobispo de Toledo pasará las fiestas de navidad en Toledo: “Como siempre desde que estoy en Toledo, viene parte de mi familia, estamos en casa, vamos a la Misa del Gallo y al día siguiente estamos también en la Misa de Mediodía y después para fin de año, yo lo suelo pasar en Toledo, ceno con los sacerdotes mayores en el Hogar Sacerdotal y el día 1 celebro la Misa de la Paz por la tarde... y después me voy unos días de vacaciones...”.

Sobre todo lo escrito sobre su jubilación y sustitución....

El viernes 20 de diciembre se cumplen 32 años de su nombramiento como Obispo en Osma (Soria) y también se va a cumplir un año desde el pasado 27 de enero, día en el que cumplía 75 años, y se presentaba, como es habitual, su renuncia al Papa Francisco. Aunque el trámite puede durar años, es cierto que en los últimos días los medios de comunicación se han hecho eco, incluso de su posible sustituto: “Primero tiene que venir la aceptación por parte del Papa de la renuncia... cuando sea, no lo sabemos, a pesar de que ha habido una serie de opiniones o reflexiones que a mi no me quitan en absoluto la paz, porque en el momento en el que el Santo Padre diga que hay un nuevo arzobispo para Toledo, yo pasaré de momento a ser administrador de la diócesis hasta que tome posesión y después seré arzobispo emérito y ya me llevo preparando para esto tiempo...Yo como le dije al Papa hace un par de sábados: “En Castilla decimos ¡A mandar!”.

El Papa Francisco abolía ayer el secreto pontificio sobre abuso de menores

El Papa Francisco (que ayer cumplía 83 años) abolía ayer mismo el secreto pontificio sobre las investigaciones y procesos por abuso sexual de menores o adultos vulnerables para ayudar a las víctimas y a la justicia: “Claro ese es el empeño del Papa Francisco y se convierte en un modelo para otras estancias civiles donde se dan casos de pederastia y hay una serie de dificultades.... pero en realidad no es desvelar el secreto pontificio, sino que ahora se le facilita a un tribunal todo lo que necesite sin la obligación de hacer ningún trámite...”.