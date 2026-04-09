La artesanía de Castilla-La Mancha celebra su futuro con el reconocimiento al Mérito Regional para FRACAMAN

La Federación Regional de Artesanos de Castilla-La Mancha (FRACAMAN) ha sido galardonada con una de las placas al mérito regional que se entregarán en el Día de Castilla-La Mancha. El anuncio ha llegado por boca de su presidente, Roberto Perea, durante la celebración en Toledo del I Congreso Internacional de Artesanía, un evento clave para el futuro del sector.

Perea, quien lleva unos 27 años al frente de la federación, ha mostrado su profundo agradecimiento. "Es un honor que alguien reconozca tu trabajo y la labor que está haciendo la Federación en Castilla-La Mancha por la artesanía y para los artesanos", ha declarado, añadiendo sentirse "muy honrado" como representante del sector.

Es un honor que alguien reconozca tu trabajo y la labor que está haciendo la Federación por la artesanía y para los artesanos" Roberto Perea Presidente FRACAMAN

Un congreso para el futuro del sector

El congreso ha sido concebido como "el camino que los artesanos tenemos que hacer hacia el futuro", en palabras de Perea. El foro aborda temas cruciales como la innovación, las nuevas tecnologías y el relevo generacional, con la llegada de los que el presidente denomina "artesanos 3.0", jóvenes con alta preparación que son "diseñadores y cabezas pensantes de su propio trabajo".

El evento ha superado todas las expectativas de aforo y ha contado con la participación de ponentes de alto nivel. Entre ellos destacan figuras como Antonio Martín Torán, catedrático de la politécnica de Valencia, y el expresidente de la confederación de artesanos de Italia, que representa a más de 700.000 empresas.

Tradición y tecnología, un debate abierto

El debate entre tradición y modernidad se ha hecho patente en el congreso. Enrique Redondo, presidente de los artesanos de Ciudad Real y creador de gigantes y cabezudos, representa la vertiente más tradicional, trabajando "como se hacía antiguamente" con "cartón, cola y mucho cariño".

Frente a ello, Perea ha subrayado que la tecnología no está reñida con la tradición. "La intervención en procesos tan tradicionales como la cerámica de Talavera o las espadas inevitablemente va a facilitar el trabajo", ha explicado, asegurando que permitirá conseguir un producto de muy alta calidad y muy demandado.

De hecho, ha destacado una tendencia creciente en el mercado: "Grandes diseñadores y grandes marcas cada vez van a beber a los talleres de de los artesanos para sus propios proyectos", ha afirmado Perea, lo que demuestra la vigencia y el valor del trabajo artesanal.

Próximos eventos del sector

Finalmente, Perea también se ha referido a Farcama Primavera. La feria, que tuvo que cancelar su edición en Bayona (Francia), se celebrará finalmente en Albacete, una decisión que ha resultado ser un éxito, ya que "a fecha de hoy ya no hay sitio en la feria", ha confirmado el presidente de FRACAMAN.